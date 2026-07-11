تهديدات بالقتل تلاحق لاعب منتخب كولومبيا بسبب فرصة ضائعة

- تلقّى اللاعب الكولومبي خامينتون كامباس تهديدات بالقتل بعد خروج منتخب بلاده من مونديال 2026 أمام سويسرا بركلات الترجيح، حيث أضاع فرصة حاسمة للتسجيل. - أدان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم التهديدات التي تستهدف حياة كامباس وعائلته، معبراً عن تضامنه الكامل ودعمه للاعب. - تعيد هذه التهديدات إلى الأذهان فترة العنف في كولومبيا خلال الثمانينيات والتسعينيات، وتذكر باغتيال المدافع أندريس إسكوبار عام 1994 بعد خطأ في كأس العالم.

تلقّى لاعب الوسط الكولومبي خامينتون كامباس تهديدات بالقتل من قبل مجهولين، وذلك عقب خروج منتخب بلاده على يد سويسرا في مباراة ثمن نهائي مونديال 2026 التي خسرتها كولومبيا الثلاثاء الماضي في فانكوفر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ما دفع الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إلى نشر بيان إدانة بحق اللاعب.

وحصل كامباس على فرصة للتسجيل إثر خطأ دفاعي سويسري، لكنه فشل في وضع الكرة داخل المرمى، بعدما مرت تسديدته فوق العارضة خلال مواجهة مباشرة مع الحارس السويسري، وهي الفرصة التي كانت حاسمة في خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس العالم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الكولومبي لكرة القدم لحماية اللاعب وعائلته؟ ما هي أوجه التشابه بين هذه الحادثة وحادثة اغتيال أندريس إسكوبار؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأدان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم "تهديدات تستهدف حياة كامباس وسلامته"، حيث قال الاتحاد في بيان إنه يستنكر "التهديدات التي تستهدف حياة خامينتون كامباس وعائلته وسلامتهم، والتي أُطلقت بعد المباراة". وأعرب الاتحاد عن "تضامنه الكامل ودعمه" للاعب ولعائلته.

وتعيد التهديدات التي استهدفت لاعب روساريو سنترال الأرجنتيني إلى الأذهان أكثر الفترات عنفاً في تاريخ كولومبيا، خلال ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، عندما كانت عصابات المخدرات تبثّ الرعب في أوساط السكان عبر الاغتيالات والاعتداءات. كذلك فإنها تذكر خصوصاً باغتيال المدافع أندريس إسكوبار بالرصاص في ميديلين (شمال غربي البلاد) عام 1994، بعد أسابيع من تسجيله هدفاً بالخطأ في مرماه خلال كأس العالم في الولايات المتحدة، حيث خرج "لوس كافيتيروس" من دور المجموعات.