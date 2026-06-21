- شهدت كأس العالم 2026 تباينًا في القرارات التحكيمية بشأن إضاعة الوقت في ركلات المرمى، حيث تعامل حكمان مع موقفين متشابهين بطرق مختلفة، مما أثار تساؤلات حول اتساق القرارات. - في مباراة تركيا وباراغواي، حذر الحكم إيفان بارتون حارس باراغواي شفهيًا دون احتساب ركلة ركنية، بينما احتسب الحكم أليخاندرو هيرنانديز ركلة ركنية للبرازيل في مباراة أخرى. - أكد الخبير جمال الشريف على وضوح النص القانوني، مشيرًا إلى ضرورة فهم الحكام للتعليمات لضمان تطبيق القواعد بشكل صحيح.

شهدت كأس العالم 2026 حالة جديدة من عدم اتساق القرارات التحكيمية المتعلقة بإضاعة الوقت عند تنفيذ ركلات المرمى، بعدما تعامل حكمان بطريقتين مختلفتين مع موقفين متشابهين خلال ساعات قليلة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

ويظهر التناقض في القرارات التحكيمية في الدقيقة 66 من مباراة تركيا وباراغواي، حينما تأخر حارس منتخب باراغواي أورلاندو جيل في إعادة الكرة إلى اللعب خلال تنفيذ ركلة مرمى، ما أثار غضب الحكم السلفادوري إيفان بارتون. وأنطلق الحكم مسرعًا من وسط الملعب نحو منطقة جزاء الحارس ليحذره شفهيًا من إضاعة الوقت، لكنه أثناء ركضه أشار بيده اليمنى بطريقة بدت وكأنه يحتسب ركلة ركنية.

وبحسب القواعد الجديدة المعتمدة من فيفا، لا ينبغي أن يتجاوز التأخير خمس ثوانٍ عند تعمد إضاعة الوقت في تنفيذ ركلات المرمى، وهو ما جعل لاعبي تركيا يعتقدون أن فريقهم سيحصل على ركلة ركنية، خصوصًا أن منتخبهم كان متأخرًا بهدف دون رد. وتوجه عدد من اللاعبين الأتراك بسرعة إلى المنطقة، فيما انتزع المهاجم دنيز غول الكرة من الحارس الباراغوياني وأرسلها نحو زاوية الملعب، اعتقادًا منه أن الحكم احتسب الركنية. لكن بارتون، وبعد اعتراضات تركية، نظر بغضب إلى اللاعبين وطلب استئناف اللعب بركلة مرمى، مكتفيًا بتحذير الحارس.

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ولم يكن هذا الالتباس ربما ليحدث لو طبق الحكم النص الرسمي للقانون المتعلق بتعمد إضاعة الوقت في ركلات المرمى، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، التي أشارت إلى أن المفارقة كانت أن موقفًا مشابهًا تمامًا وقع قبل ساعتين فقط في مواجهة البرازيل وهايتي، لكن الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز اتخذ قرارًا مختلفًا؛ إذ احتسب ركلة ركنية لمصلحة البرازيل بسبب تأخر حارس هايتي جوني بلاسيد في تنفيذ ركلة المرمى. وتضاف هذه الواقعة إلى سلسلة من الحالات التي أثارت تساؤلات في المونديال، بسبب اختلاف معيار تطبيق القواعد الجديدة بين الحكام، وهو ما خلق ارتباكًا لدى اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير.

الشريف يؤكد تلك الأخطاء

وأكد الخبير التحكيمي لـ"العربي الجديد" الكابتن جمال الشريف خطأ الحكم في مباراة تركيا وباراغواي، إذ قال تعقيباً على ذلك: "بشكل عام، النص القانوني واضح ولا توجد مشكلة فيه، لكن يبدو أن هناك اختلافاً في التطبيق، وأن الفهم الكامل للتعليمات لم يصل بعد بالشكل الكافي إلى أرض الواقع". وأضاف الحكم المونديالي: " كان يجب على الحكم بارتون ألا يجري باتجاه حارس المرمى، بل أن يستخدم آلية العد بشكل صحيح. عندما شعر بوجود تأخير في تنفيذ ركلة المرمى، كان عليه أن يبدأ العد مباشرة، مع رفع يده بشكل واضح إلى الأعلى، والإشارة بيده إلى احتساب الثواني، ثم القيام بعملية العد التنازلي حتى يضع الحارس أمام مسؤوليته ويطبّق القانون بالشكل الصحيح".

وتابع: "بحسب التعليمات الجديدة الخاصة بتنفيذ ركلة المرمى وعدم إضاعة الوقت، فإنه في حال تجاوزت عملية التنفيذ الخمس ثوانٍ من قبل اللاعب أو الحارس أو أي طرف مسؤول عن ركلة المرمى، يكون القرار واضحاً باحتساب ركلة ركنية لصالح الفريق المنافس. وبالتالي، إذا أخذنا النص القانوني بعين الاعتبار، فكان يجب على الحكم، بدلاً من الجري، أن يرفع يده مباشرة ويشير إلى بدء العد التنازلي. وعند بدء العد وانتهاء الخمس ثوانٍ دون أن تدخل الكرة إلى اللعب، يجب مباشرة احتساب ركلة ركنية وفقاً لما ينص عليه القانون".