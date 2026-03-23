- حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزًا تاريخيًا على بوسطن سلتيكس في ملعب "تي دي غاردن" لأول مرة منذ 2005، بنتيجة 102-92، رغم غياب النجم أنطوني إدواردز، بفضل تألق بونز هالايند وجايدن ماكدانيالز وأيو دوسونمو. - استغل نيويورك نيكس خسارة بوسطن ليقترب من وصافة المنطقة الشرقية بفوزه على واشنطن ويزاردز 145-113، بفضل تألق كارل أنتوني تاونز وجايلين برينسون، ليصل إلى 47 انتصارًا، مع بقاء ديترويت بيستونز في الصدارة. - ساهم نيكولا يوكيتش في فوز دنفر ناغتس على بورتلاند تريل بلايزرز 128-112 بتحقيقه "تريبل دابل"، ليقترب من الرقم القياسي لراسل وستبروك في "الثلاثيات المزدوجة".

أنهى فريق مينيسوتا تمبروولفز سلسلة نتائجه السلبية التاريخية على أرض بوسطن سلتيكس محققاً، اليوم الاثنين، فوزه الأول هناك على ملعب "تي دي غاردن" منذ شهر مارس/ آذار 2005، وذلك بعد فوزه أمام 19 ألف مفترج بنتيجة 102-92 في دوري السلة الأميركي للمحترفين، رغم غياب نجمه الأول أنطوني إدواردز بسبب إصابة في الركبة.

ومع بداية الربع الثاني من المواجهة، كانت النتيجة تُشير إلى إمكانية تلقي تمبروولفز هزيمة جديدة على أرض سلتيكس بعد تأخره بفارق 15 نقطة، لكن ذلك لم يدم طويلاً بعدما قلب لاعبوه الطاولة في الربع الأخير بفضل تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم بونز هالايند برصيد 23 نقطة وجايدن ماكدانيالز بـ19 نقطة وأيو دوسونمو بـ17 نقطة، ليرفع الفريق رصيده إلى 44 فوزاً مقابل 28 هزيمة في المركز السادس ضمن المطقة الغربية.

واستغل نيويورك نيكس خسارة بوسطن سلتيكس ليقترب من وصافة جدول ترتيب المنطقة الشرقية، بعدما فاز على نظيره واشنطن ويزاردز بنتيجة 145-113 بفضل تألق كارل أنتوني تاونز (26 نقطة و16 متابعة)، وجايلين برينسون (23 نقطة)، ليصل الفريق إلى 47 انتصاراً هذا الموسم، وهو رصيد سلتيكس نفسه، مع الإشارة إلى أن الصدارة تبقى برصيد ديترويت بيستونز الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في وقتٍ سابق.

من جانبه، استطاع النجم الصربي نيكولا يوكيتش أن يلعب دور البطل كعادته حين ساهم المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات في تحقيق فريقه دنفر ناغتس الفوز على بورتلاند تريل بلايزرز بنتيجة 128-112 بفضل تحقيقه "تريبل دابل" بتسجيله 22 نقطة و14 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليصل إلى "الثلاثية المزدوجة" للمرة الـ192 في مسيرته، ما يعني اقتراب صاحب الـ31 عاماً من حامل الرقم القياسي راسل وستبروك (209) الذي لا يزال ناشطاً في فريق ساكرامنتو كينغز رغم تراجع أرقامه مع تقدمه في السن وبلوغه 37 عاماً.