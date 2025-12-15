- وهبي الخزري، النجم السابق لمنتخب "نسور قرطاج"، أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة جعلته الهداف الثاني في تاريخ المنتخب التونسي برصيد 25 هدفاً. - الاتحاد التونسي لكرة القدم يدرس تكريم الخزري بعد بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، مع احتمالية دعوته لمباراة ودية لتكريمه أمام الجماهير. - الخزري، الذي بدأ مسيرته الدولية في 2013، لعب 74 مباراة وسجل 25 هدفاً، بما في ذلك ثلاثة أهداف في كأس العالم، ليصبح أول أفريقي يسجل في ثلاث مباريات متتالية.

طالب عدد كبير من الجماهير التونسية، على مواقع التواصل الاجتماعي، الاتحاد المحلي، بتكريم النجم السابق لكتيبة "نسور قرطاج"، وهبي الخزري (34 سنة)، الذي أعلن أخيراً اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة طويلة قادته ليكون الهداف الثاني في تاريخ منتخب بلاده برصيد 25 هدفاً.

وبحسب ما أكده مصدر من داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم في حديث لـ"العربي الجديد"، يوم الاثنين، فإنّ فكرة تكريم الخزري مطروحة بالفعل في كواليس المكتب التنفيذي للجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، على أن يحسم فيها ويخطّط لها بعد مشاركة منتخب تونس في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في المغرب، انطلاقاً من يوم الأحد القادم، حتى الثامن عشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل. ولم يستبعد المصدر دعوة الخزري إلى إحدى المباريات الودية للمنتخب التونسي، التي ستقام على استاد حمادي العقربي برادس، خلال الأشهر المقبلة، من أجل تكريمه أمام الجماهير وبحضور لاعبي المنتخب، إلى حين الحسم في التفاصيل خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنّ وهبي يستحق تكريماً خاصاً، اعترافاً بمسيرته المميزة مع "نسور قرطاج".

وتربط المسؤولين الحاليين للاتحاد التونسي علاقة جيدة بالنجم المعتزل، ومنهم المدير الرياضي، زياد الجزيري، الذي سعى في وقت سابق إلى إقناعه بالعودة إلى اللعب مع المنتخب، وقد ظهر ذلك خصوصاً عند زيارة الخزري مقرَّ إقامة المنتخب في المغرب، خلال المباراة الودية ضد "أسود الأطلس"، شهر يونيو/حزيران الماضي، وكانت له مقابلات مع اللاعبين والمسؤولين. وبدأ وهبي مسيرته الدولية سنة 2013، لعب خلالها 74 مباراة مع المنتخب، أحرز فيها 25 هدفاً وصنع 14 تمريرة حاسمة، بما في ذلك ثلاثة أهداف ببطولة كأس العالم، تحديداً في نسختَي روسيا 2018 وقطر 2022، ليصبح أول لاعب أفريقي يسجل في ثلاث مباريات متتالية بتاريخ كأس العالم.