- تألق علي العابدي في فوز تونس على أوغندا 3-1 في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث قدم تمريرة حاسمة للهدف الثاني، مما منحه تقييم 7.4 من 10 على موقع "سوفا سكور"، مؤكداً قيمته الفنية الكبيرة. - تألق العابدي جاء نتيجة لتخطيط مسبق مع الجهازين الطبي والفني، حيث قسّم جهوده لتجنب تفاقم إصابته في عضلة أسفل البطن، مع توجيهات من المدرب سامي الطرابلسي لتوزيع الأدوار الدفاعية والهجومية. - طلب العابدي تأجيل عملية جراحية ليشارك في البطولة، بينما استدعى الطرابلسي علي معلول ومرتضى بن وناس كخيارات إضافية في مركز الظهير الأيسر.

ساهم محترف نيس الفرنسي، الظهير الأيسر، علي العابدي (32 سنة)، في فوز منتخب بلاده تونس على حساب أوغندا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة، لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025.

وترك العابدي بصمته في الهدف الثاني، إذ قدّم تمريرة حاسمة نجح من خلالها إلياس العاشوري في مضاعفة النتيجة للمنتخب التونسي، ليحصل بذلك على تقييم 7.4 من 10، بحسب الأرقام التي نشرها موقع "سوفا سكور" العالمي، ما يؤكد مرة أخرى القيمة الفنية الكبيرة لهذا اللاعب ويترجم تألقه وتميّزه منذ فترة طويلة في تشكيلة "نسور قرطاج".

ولم يكن تألق العابدي سهلاً في هذه المباراة، وجاء نتيجة لتخطيط مسبق مع الجهازين الطبي والفني للمنتخب، حيث تفيد المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، الأربعاء، أنّ اللاعب قسّم جهوده بالنظر إلى مجريات اللقاء، وذلك مراعاةً للإصابة القديمة التي يعانيها على مستوى عضلة أسفل البطن.

وتبعاً لذلك، وجّه المدير الفني، سامي الطرابلسي، توصياته إلى الظهير الأيمن يان فاليري بالتداول مع العابدي على مساندة الهجوم، وهو ما يفسّر اكتفاء نجم نيس أحياناً بالدور الدفاعي، حتى يتجنّب الإجهاد المفرط، كما وجّه الجهاز الفني تعليماته إلى الجناح الأيسر إلياس سعد، بمساندة العابدي دفاعياً على الرواق، ليخرج الطرابلسي سعيداً في نهاية الأمر، بنجاح اللاعبين في تطبيق دورهم التكتيكي.

وكان "العربي الجديد" قد كشف في وقت سابق أنّ العابدي طلب من ناديه الفرنسي تأجيل العملية الجراحية على مستوى أسفل البطن، إلى ما بعد كأس أمم أفريقيا، حتى يقدر على المشاركة في المسابقة، فيما وجه الطرابلسي الدعوة إلى النجم المخضرم علي معلول، ليكون خياراً ثالثاً في منصب الظهير الأيسر، إلى جانب مرتضى بن وناس، الذي يلعب كذلك في المركز نفسه، وذلك تحسّباً لحدوث مفاجآت غير سارة للعابدي خلال منافسات البطولة.