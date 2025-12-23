- شهدت مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين في كأس أمم أفريقيا 2025 تعطل تقنية الفيديو المساعد (فار)، مما أثار استياء منتخب بنين بعد عدم تمكن الحكم من مراجعة حالة تحكيمية مشكوك فيها. - توقف المباراة لمدة ربع ساعة بسبب عدم عمل تقنية الفار، مما دفع الجهاز الفني لبنين لاعتبار الأمر فضيحة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). - تعطل الفار حرم بنين من ركلة جزاء محتملة، مما أثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الكونغو الديمقراطية 1-0.

أفسدت تقنية الفيديو المساعد (فار)، المواجهة التي انتصر فيها منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره منتخب بنين بهدف مقابل لا شيء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب.

وذكر موقع "أفريقيا سبورتس" أن منتخب بنين عبّر عن سخطه الكبير من عدم عمل تقنية الفيديو المساعد (فار) في الشوط الثاني، بعدما حاول الحكم الرئيسي العودة إليها لمراجعة حالة تحكيمية، لوجود شك في لمس قائد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا (31 عاماً)، الكرة بيده في منطقة الجزاء.

وأوضح أن الحكم الرئيسي ذهب إلى الحكم الرابع حتى يطلب منه تفسيراً لعدم تمكنه من التواصل مع القائمين على حجرة تقنية الفيديو المساعد (فار)، لينتظر لمدة ربع ساعة تقريباً، قبل أن يتم إبلاغه بأن التقنية لا تعمل، ليحتج الجهاز الفني لمنتخب بنين، معتبراً أن ما حدث يعد فضيحة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، خاصة أن مراقب اللقاء لم يبلغ الفريقين بما حصل.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الجهاز الفني لمنتخب بنين اعتبر ما حدث في المواجهة ضد الكونغو الديمقراطية أمراً سلبياً للغاية، لأن تعطل تقنية الفيديو المساعد (فار) أثّر على النتيجة بشكل مباشر، إذ حرم المنتخب من ركلة جزاء كانت كفيلة بأن تجعله يتفادى الخسارة بهدف نظيف.