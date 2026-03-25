تفاوت كبير في تكاليف رحلات مونديال 2026 بين المشجعين حول العالم

باريس

25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:51 (توقيت القدس)
طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في مطار سان فرانسيسكو، 17 مارس 2023 (طيفون غوسكون/الأناضول)
- تُظهر تقديرات جديدة أن تكاليف مرافقة المنتخبات إلى كأس العالم 2026 ستختلف بشكل كبير بين الجماهير، حيث تتأثر بعوامل السفر والتأشيرات، خاصة مع إقامة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

- مشجعو منتخب فرنسا يُعدّون من الأقل تضرراً بتكاليف السفر، حيث تبلغ 632 يورو، بينما يعاني مشجعو جنوب أفريقيا من تكاليف تصل إلى 1841 يورو، مع صعوبات في التأشيرات ورحلات طويلة.

- لا تشمل التكاليف المذكورة نفقات الإقامة أو المعيشة، مما يزيد من الكلفة الإجمالية لحضور المونديال، خاصة مع ارتفاع أسعار التذاكر.

تُظهر تقديرات جديدة أن كلفة مرافقة المنتخبات إلى كأس العالم 2026، لن تكون متساوية بين الجماهير، مع تفاوت كبير يرتبط بعوامل السفر والتأشيرات، في ظل إقامة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب تحليل لموقع "GIGAcalculator"، فإن مشجعي منتخب فرنسا يُعدّون من الأقل تضرراً من ناحية تكاليف التنقل خلال بطولة كأس العالم 2026، إذ تبلغ كلفة السفر لمتابعة مباريات دور المجموعات الثلاث نحو 632 يورو، مستفيدين من جدول مباريات مناسب يشمل مدناً مثل نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن، وفقاً لما نقله موقع سو فوت الفرنسي الثلاثاء.

ويأتي هذا الرقم قريباً من كلفة مشجعي منتخب ألمانيا (610 يورو) ومنتخب النرويج (619 يورو)، رغم أن هؤلاء يقضون وقتاً أطول في الرحلات الجوية، ما يعكس اختلاف العوامل المؤثرة بين التكلفة والراحة. في المقابل، يُعتبر مشجعو منتخب جنوب أفريقيا ضمن قائمة الأكثر تضرراً، مع نفقات تصل إلى 1841 يورو، إلى جانب رحلات طويلة تتجاوز 19 ساعة وصعوبات كبيرة في الحصول على التأشيرة، ويليه منتخب أوزبكستان (1737 يورو)، بينما يتجاوزهم منتخب ساحل العاج بأكثر من 2000 يورو، منها 521 يورو مخصصة للتأشيرات فقط، كما يأتي منتخبا تونس ومصر ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً بحسب المصدر عينه من دون ذكر التكلفة.

