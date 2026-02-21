تفاصيل عودة غافي إلى وسط برشلونة بعد 6 أشهر من الغياب

- عاد غافي، نجم خط وسط برشلونة، إلى التدريبات بعد غياب ستة أشهر بسبب إصابة في غضروف الركبة، مما يشير إلى اقتراب عودته للمباريات الحاسمة في موسم 2025-2026. - شارك غافي جزئياً في التدريبات استعداداً لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني، حيث تلقى ترحيباً حاراً من زملائه والجهاز الفني، مما يعزز من احتمالية عودته القريبة إلى التشكيلة الأساسية. - عودة غافي تأتي في وقت حاسم لبرشلونة، الذي يسعى للانتفاضة في المباريات المقبلة ضد ليفانتي، فياريال، وأتلتيكو مدريد، حيث يمثل إضافة فنية وذهنية مهمة للفريق.

عاد نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني، غافي (21 سنة)، للظهور في تدريبات النادي الكتالوني لأول مرة بعد غياب استمر ستة أشهر كاملة، ليدخل مرحلة التعافي الأخيرة تمهيداً لعودته المنتظرة إلى تشكيلة المدرب الألماني، هانسي فليك، في المباريات الأخيرة والحاسمة من موسم 2025-2026 الكروي.

وعاد نجم خط الوسط غافي إلى تدريبات نادي برشلونة وشارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية تحضيراً لمواجهة نادي ليفانتي في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل، وهو الذي كان قد أجرى عملية جراحية في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2025، من أجل علاج إصابة تمزق في غضروف ركبته اليمنى.

وعلى الرغم من أن غافي لا يزال يعمل على التعافي، إلا أنه تقدم خطوة كبيرة نحو الأمام من أجل العودة إلى تشكيلة نادي برشلونة، خصوصاً وأن ظهوره في تدريبات النادي الكتالوني الجمعة وتلقيه التحية من اللاعبين والجهاز الفني، ما هي إلا تأكيد أن عودة نجم خط الوسط باتت قريبة جداً، وكانت فترة غياب غافي متوقعة بحوالي خمسة أشهر وهي الفترة التي انتهت الآن، وسيعمل الجهاز الطبي على تحضيره جيداً قبل إشراكه لأول مرة في المباريات المقبلة.

وستكون لعودة غافي أهمية كبيرة وتأتي في وقت مهم جداً لنادي برشلونة، الذي يريد الانتفاضة والعودة بقوة في المباريات الثلاث المقبلة أمام ليفانتي وفياريال في الليغا، ثم أتلتيكو مدريد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، وعليه من الممكن أن يستفيد منه هانسي فليك في خط وسط النادي الكتالوني، نظراً لأهميته فنياً وذهنياً على أرض الملعب.