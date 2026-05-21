تفاصيل عرض تجديد ضخم يحضره أرسنال لمدربه أرتيتا

- أرسنال الإنجليزي يخطط لتقديم عرض تجديد ضخم للمدرب ميكيل أرتيتا، مكافأةً على قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2004، ووصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2006. - العقد الجديد المتوقع أن يمتد لما بعد 2027، سيضع أرتيتا ضمن قائمة أعلى المدربين أجراً في العالم، بجانب بيب غوارديولا ودييغو سيميوني، وفقاً لصحيفة ديلي ميل. - أرتيتا يركز حالياً على التحضير لنهائي دوري الأبطال ويفكر في تعزيز الفريق بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي لمواصلة المنافسة على الألقاب.

يُحضّر أرسنال الإنكليزي المتوج بطلاً للبريمييرليغ لأول مرة منذ عام 2004، لعرض تجديد ضخم للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا (44 سنة)، الذي كان سبب عودة نادي المدفعجية إلى منصات التتويج بلقب الدوري، وكذلك وصوله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2006.

ويرتبط أرتيتا بعقد مع نادي أرسنال الإنكليزي حتى عام 2027، ولكن النادي اللندني سيُقدم عرضاً جديداً للمدرب الإسباني من أجل تمديد العقد مقابل الحصول على مبلغ مالي ضخم، مكافأةً على إعادة نادي المدفعجية إلى منصة التتويج لأول مرة بعد 20 سنة من الغياب، وراتبه الجديد من المتوقع أن يضعه ضمن قائمة أعلى المدربين تقاضياً للأجور في كرة القدم العالمية، تماماً مثل الإسباني بيب غوارديولا، والأرجنتيني دييغو سيميوني، وفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الخميس.

وفي وقت ينغمس أرتيتا حالياً في التحضير لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بدأ المدرب الإسباني يُفكر في الأسماء التي يُريد التعاقد معها وانتدابها في ميركاتو الصيف المقبل من أجل تقوية الفريق أكثر والاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية كما فعل في السنوات الماضية.

ولم تكشف صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل العقد الجديد الذي ستعرضه إدارة نادي أرسنال على أرتيتا من أجل استمراره في منصبه إلى ما بعد عام 2027، في وقت لم يُكشف عن الراتب الجديد الذي سيحصل عليه المدرب الإسباني في الفترة المقبلة من تدريبه للنادي اللندني، ولكن من المؤكد أنه سيكون أعلى بكثير من الراتب الحالي الذي يتقاضاه.