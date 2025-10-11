تفاصيل سباق جائزة قطر فورمولا 1 في لوسيل

- أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة قطر فورمولا 1 في لوسيل عن استعدادها لاستقبال الجماهير والسائقين في نوفمبر 2025، مع برامج وأنشطة متنوعة تشمل تحسين تجربة المشجعين ومبادرات الاستدامة. - يعد برنامج السباق بتجربة لا تُنسى، حيث يتضمن سباق السبرينت السريع، وبطولة الفورمولا 2، وحفلات موسيقية لفرقة "ميتاليكا" والفنان "سيل"، بالإضافة إلى منطقة مشجعين تفاعلية وثقافية. - تشمل المبادرات الجديدة غرفة المساعدة الحسية وخريطة رقمية ثنائية اللغة لتحسين تجربة الزوار، مما يعزز من شمولية وسهولة الوصول للحدث.

أقامت اللجنة المنظمة لسباق جائزة قطر فورمولا 1 في لوسيل مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه عن تبقي 50 يوماً على انطلاق السباق رسمياً في منافسات فورمولا 1 لموسم عام 2025، وأكدت أنها جاهزة لاستقبال الجماهير والسائقين والفرق المشاركة من 28 حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشهد المؤتمر، الذي عُقد في حلبة لوسيل الدولية، مشاركة المدير التنفيذي للعمليات في حلبة لوسيل الدولية علي الدوسري ومدير العلاقات العامة والاتصال في الحلبة حمد الخلاقي، حيث استعرضا تفاصيل الاستعدادات النهائية إلى جانب البرامج والأنشطة داخل الحلبة وخارجها، بما في ذلك تحسين تجربة المشجعين، ومبادرات الاستدامة، والبرامج المجتمعية، والفعاليات المنتشرة في أرجاء الدوحة ضمن إطار العد التنازلي للسباق.

ويَعِد برنامج هذا العام داخل المضمار وخارجه بتجربة لا تُنسى للجميع، فإلى جانب السباق الرئيسي يوم الأحد، ستتضمّن عطلة نهاية الأسبوع سباق السبرينت السريع، وبطولة الفورمولا 2، وكأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط، ما يضمن أجواءً حماسية متواصلة طوال الحدث. أما خارج المضمار، فلن تقل التجربة تشويقاً، إذ تشمل حفلاً موسيقياً يقدّمه الفنان العالمي سيل مساء الجمعة، يعقبه يوم الأحد عرض ضخم لفرقة الروك الأسطورية «ميتاليكا»، كما ستقدّم منطقة المشجعين هذا العام تجربة جديدة بالكامل تجمع بين الحماس والترفيه والتنوّع الثقافي والأنشطة التفاعلية، حيث سيستمتع الزوار بمنطقة عائلية أكبر مليئة بالأنشطة لجميع الأعمار، وبمجموعة من خيارات الأطعمة والمشروبات الغنيّة والمتنوّعة.

وفي قلب منطقة المشجعين، تبرز "المنطقة الثقافية القطرية" التي تجسد التراث والتقاليد الوطنية في أجواء حيوية ونابضة بالحياة، حيث تحتفي هذه المنطقة بالتراث القطري المُميز من خلال العروض الشعبية الجذابة، والقهوة العربية والتمر، إلى جانب استعراض الحرف التقليدية مثل السدو والفخار والخط العربي والنقش بالحناء، لنقل الثقافة وكرم الضيافة القطريتين إلى العالم.

ومن المبادرات المهمة جداً هذا العام غرفة المساعدة الحسيّة "Sensory Room"، التي جرى تطويرها بالتعاون مع مؤسسة قطر لتوفير بيئة هادئة وشاملة للزوار ذوي صعوبات الإدراك الحسي، بما يتماشى مع هدف حلبة لوسيل الدولية في جعل الحدث أكثر شمولية وسهولة للجميع.

وكشفت اللجنة أيضاً عن خريطة رقمية ثنائية اللغة ومنصّة تنقّل ذكية تهدف إلى تحسين تجربة الزوار في التوجيه داخل الحلبة، إذ تُرشدهم طوال عطلة السباق من منازلهم إلى المواقف، مروراً بمنافذ بيع السلع، والمرافق، والأنشطة، والحفلات الموسيقية، والمناطق المخصصة، والمزيد. وتقدّم الخريطة توجيهاً لحظياً مع إمكانية التخطيط المسبق للزيارة قبل الوصول إلى الحلبة.