تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب أزتيكا في المكسيك

- افتتاح تاريخي في ملعب أزتيكا: يستضيف ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي حفل افتتاح كأس العالم 2026، ليصبح الملعب الوحيد الذي يستضيف ثلاث حفلات افتتاحية للبطولة، بعد استضافته نسختي 1970 و1986. - شاكيرا تتألق مجددًا: ستقدم شاكيرا أغنيتها الجديدة "داي داي" بالتعاون مع بورنا بوي، مضيفة فصلًا رابعًا إلى تاريخها في حفلات كأس العالم، بحضور أكثر من 80 ألف متفرج. - تنوع موسيقي عالمي: يشارك في الحفل نخبة من نجوم الموسيقى، مثل أليخاندرو فرنانديز، وفرقة مانا، وجيه بالفين، وليلى داونز، مع حضور سلمى حايك كسفيرة رسمية للبطولة.

يستعد ملعب أزتيكا في مكسيكو عاصمة المكسيك، مساء اليوم الخميس لاستضافة حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي يشارك فيها 48 منتخباً لأول مرة. وستحيي المغنية الكولومبية شاكيرا الحفل الرئيسي الذي يبدأ عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس المحتلة، بينما ستنطلق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، عند الساعة 10 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وبحسب ما أفاد به موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أمس الأربعاء، سيصبح أزتيكا، هو الملعب الوحيد في العالم الذي يستضيف ثلاث حفلات افتتاح لكأس العالم، وهو إنجاز تاريخي، بعد استضافته سابقاً بطولة 1970 و1986.

حضور جديد لشاكيرا في كأس العالم

ستقدم شاكيرا أغنيتها الجديدة "داي داي"، بالتعاون مع الفنان النيجيري بورنا بوي، في عرض سيجمع نجوماً عالميين أمام أكثر من 80 ألف متفرج وملايين المشاهدين حول العالم. وسبق للمغنية الكولومبية أن أحيت حفل كأس العالم 2006 في ألمانيا بأغنية "هيبس دون لاي"، وفي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا بأغنية "واكا واكا"، وفي نسخة 2014 بالبرازيل بأغنية "لا لا لا"، والآن، تُضيف فصلاً رابعاً إلى تاريخها في كأس العالم بأغنية "داي داي"، لتُختتم بذلك مسيرة جعلتها الفنانة الأكثر ظهوراً في حفلات افتتاح البطولة.

وسيشهد الحفل مشاركة نخبة من أبرز نجوم الموسيقى في العالم، بينهم أليخاندرو فرنانديز الذي سيؤدي النشيد الوطني المكسيكي، وستُقدم فرقة مانا المكسيكية، التي تُعتبر من أكثر فرق الروك والبوب اللاتينية تأثيراً على مر العصور، باقةً من أشهر أغانيها. وسيُقدم كلٌّ من الكولومبيين جيه بالفين وريان كاسترو إيقاعاتٍ عصرية وموسيقى الريغيتون، فيما ستمزج المكسيكية ليلى داونز موسيقى الجاز مع الفلكلور المكسيكي. أما فرقة لوس أنخيليس أزوليس وبيليندا من المكسيك، فستُكملان قائمةً مُصممة لتمثيل التنوع الموسيقي في المنطقة. ومن جنوب أفريقيا، ستؤدي تايلا النشيد الوطني لبلادها، وسيشهد الحفل كذلك، حضور الممثلة المكسيكية سلمى حايك، التي ستكون السفيرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026، والوجه الإعلامي للبطولة.

كرة عالمية أزتيكا... أيقونة المكسيك الكروية يواصل كتابة التاريخ

واستضاف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم لأول مرة عام 1970، عندما واجهت المكسيك الاتحاد السوفييتي في احتفالٍ مهيبٍ عكس روح تلك الحقبة. وفي عام 1986، كررت المكسيك هذا الإنجاز في احتفالٍ بالفلكلور الوطني، والآن، في عام 2026، تستضيف البطولة للمرة الثالثة، بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا.