- أعلن "فيفا" عن تخصيص 871 مليون دولار كجوائز مالية لمونديال 2026، وهي أعلى قيمة في تاريخ البطولة، تُوزع على 48 منتخباً وفقاً لأدائهم في البطولة. - سيحصل بطل مونديال 2026 على 50 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 33 مليون دولار، والمركز الثالث على 29 مليون دولار، والرابع على 27 مليون دولار، مع تخصيص 12.5 مليون دولار للمنتخبات التي تخرج من دور المجموعات. - رفع "فيفا" قيمة الجوائز بـ100 مليون دولار عن الرقم السابق، مما يعكس الوضع المالي القوي للاتحاد، ويهدف لدعم تطوير الاتحادات الكروية المشاركة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مجموع الجوائز المالية التي ستُوزع على المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، سيبلغ نحو 871 مليون دولار أميركي، في أعلى قيمة تُسجل على صعيد الأموال المدفوعة في تاريخ بطولات كأس العالم.

وسيُوزع "فيفا" مبلغ الـ871 مليون دولار على المنتخبات الـ48 المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وفقاً لمسارها في البطولة وتقدمها من دور المجموعات وصولاً إلى المباراة النهائية، حيث ينال كل اتحاد مشارك مبلغاً مالياً من "فيفا" وفقاً للمستوى الذي قدمه في المونديال، وهي الأموال التي تُساعد الاتحادات الكروية على تطوير الدوريات الخاصة بها وتحسين وضعها الكروي، والاستفادة القصوى من المشاركة في المونديال.

وكان "فيفا" قد أكد في وقت سابق أن نسخة مونديال 2026 ستكون الأغلى من حيث قيمة الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في البطولة العالمية، وقال إنفانتينو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق: "فيفا فخور بالإعلان عن أقوى وضع مالي للاتحاد تاريخياً، ما سيسمح لنا بدعم جميع الاتحادات المشاركة في بطولة كأس العالم"، كما أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى رفع قيمة الجوائز بـ100 مليون دولار عن الرقم الذي كان أعلن عنه سابقاً وكان 771 مليون دولار.

وبحسب التفاصيل التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، سيحصل بطل مونديال 2026 على مبلغ 50 مليون دولار أميركي، أما الوصيف فسيحصل على حوالي 33 مليون دولار، بينما ينال صاحب المركز الثالث مبلغ 29 مليوناً وصاحب المركز الرابع 27 مليوناً، في وقت سيحصل الاتحاد الذي يخرج منتخبه من دور المجموعات على حوالي 12,5 مليون دولار.

ويمكن للمنتخب الذي يتأهل من دور المجموعات ولا يصل إلى الدور نصف النهائي مثلاً أن يحصل على مبالغ إضافية تُضاف إلى مبلغ الـ12,5 مليون دولار الأساسي، فأصحاب المراكز من الخامس حتى الثامن الذين يصلون إلى الدور ربع النهائي ينالون حوالي 19 مليون دولار، والمنتخبات التي تصل إلى دور الـ16 تنال 15 مليوناً، والمنتخبات التي تصل إلى دور الـ32 تنال 11 مليون دولار.