تفاصيل احتجاز نجم العراق أيمن حسين في مطار شيكاغو

- احتجزت السلطات الأميركية في مطار شيكاغو نجم منتخب العراق أيمن حسين لمدة سبع ساعات، بعد وصوله من إسبانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بسبب خطأ في المعلومات لدى دائرة الهجرة الأميركية. - تعاملت السلطات الأمنية مع أيمن حسين وكأنه "إرهابي"، مما استدعى تدخل السفارة العراقية، لكن الجهود باءت بالفشل حتى انتهاء التحقيق. - عانى أيمن حسين من الإرهاب في بلاده، حيث فقد والده على يد تنظيم القاعدة واختطف شقيقه من قبل داعش، مما أثر عليه بشكل كبير.

احتجزت السلطات الأميركية في مطار شيكاغو، نجم منتخب العراق أيمن حسين (30 عاماً)، بعدما سافر من إسبانيا، التي خاض فيها مواجهة ودية ضد "لاروخا"، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، وذلك في إطار الاستعداد لخوض بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، السبت، أن السلطات الأمنية في مطار أوهير بشيكاغو، قامت باحتجاز نجم منتخب العراق أيمن حسين لمدة سبع ساعات، بعدما وصل برفقة بعثة "أسود الرافدين" إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم، وذلك بعد التعادل المثير في المباراة الودية مع إسبانيا.

وأوضحت أن السلطات الأمنية الأميركية تعاملت مع أيمن حسين وكأنه "إرهابي" على حد وصف الصحيفة، بعدما خضع لجلسة تحقيق لمدة سبع ساعات، فيما عملت السفارة العراقية في الولايات المتحدة مع بعثة المنتخب بشكل كبير للغاية، حتى يتم السماح لصاحب الثلاثين عاماً بالدخول، لكن كل شيء باء بالفشل، بعدما طُلب من الجميع الذهاب إلى مقر الإقامة وانتظار الانتهاء من جلسة التحقيق.

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وتابعت أن عدداً من مسؤولي بعثة منتخب العراق مع مسؤولين آخرين انتظروا أيمن حسين في المطار، ورافقوه إلى خارج المطار بعد سبع ساعات من خضوعه لجلسة تحقيق، حيث اتضح وجود خطأ في المعلومات لدى دائرة الهجرة الأميركية، التي لديها مشتبه به من الجنسية العراقية يحمل نفس اسم المهاجم، الذي ظهر على وجهه التعب والإرهاق عقب خروجه إلى مقر الإقامة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نجم منتخب العراق أيمن حسين عانى من "الإرهاب" في بلاده، بعدما قتل تنظيم القاعدة والده، الذي كان يعمل جندياً في عام 2008، وبعد ست سنوات اختطف تنظيم داعش شقيقه، الذي لم يعثر عليه حتى الآن، وهو الأمر الذي ذكره مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية.