- يشهد الاتحاد التركي لكرة القدم صراعاً مع نظيره الألماني حول اللاعبين مزدوجي الجنسية، حيث يسعى لاستقطاب المواهب التركية الشابة مثل يونس أونال، الذي يعتبر من أبرز نجوم منتخب ألمانيا لأقل من 17 عاماً. - يقود يلدرأي باشتورك، الدولي السابق، مشروع استعادة المواهب التركية، حيث يركز على اللاعبين ذوي الأصول التركية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، ويعرض عليهم خيار اللعب لتركيا. - يونس أونال، الذي يعيش موسماً مميزاً مع هيرتا برلين، يجذب اهتمام الأندية الألمانية، مما يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى نادٍ أكبر في الدوري الألماني.

على غرار ما يحدث بين اتحادات منتخبات شمال أفريقيا والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول اللاعبين مزدوجي الجنسية، يعيش الاتحاد التركي وضعاً مشابهاً أمام نظيره الألماني، الذي استفاد خلال السنوات الأخيرة من عدد كبير من اللاعبين ذوي الأصول التركية، الذين دعموا صفوف منتخب "المانشافت"، يتقدّمهم نجم ريال مدريد السابق، مسعود أوزيل (36 عاماً)، ولاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق، إلكاي غوندوغان (34 عاماً)، اللذان يحملان أصولاً تركية، لكنهما اختارا الدفاع عن ألوان المنتخب الألماني.

وفي هذا السياق، يلوح في الأفق صراع جديد بين الاتحاد التركي والاتحاد الألماني، وهذه المرة حول لاعب نادي هيرتا برلين، الظهير الأيسر الصاعد يونس أونال (17 عاماً)، أحد أبرز نجوم منتخب ألمانيا لأقل من 17 عاماً. ويبدو أن الاتحاد التركي يواصل مساعيه لخطف المواهب من نظيره الألماني، بعدما نجح في استقطاب عدد من اللاعبين ذوي الأصول المزدوجة، خلال السنوات الماضية، على غرار نجم يوفنتوس الحالي المهاجم كنان يلدز (20 عاماً)، وصانع ألعاب آينتراخت فرانكفورت الشاب كان أوزون (19 عاماً). والآن، جاء الدور على أونال، الذي بات هدفاً رئيساً ضمن مشروع استعادة المواهب، الذي يقوده الاتحاد التركي لكرة القدم.

ويقود هذا المشروع أحد رموز كرة القدم التركية المولود في ألمانيا، الدولي السابق يلدرأي باشتورك، والذي لعب سابقاً لأندية هيرتا برلين وشتوتغارت وباير ليفركوزن، إذ يشغل باشتورك منذ عامٍ ونصف العام منصب المسؤول عن متابعة اللاعبين ذوي الأصول التركية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا. وقد صرّح لصحيفة بيلد الألمانية، أمس الثلاثاء، قائلاً: "نحن نتابع يونس منذ فترة طويلة، وهو مدرج ضمن قائمتنا، إنه لاعب مميز جداً، يملك مرونة تكتيكية كبيرة، ويُعدّ من أخطر المدافعين في فئته العمرية"، وأضاف: "مهمّتي ليست الضغط على اللاعبين، بل عرض خيار اللعب لتركيا كمسألة قلبية، فالقرار في النهاية يعود إليهم وإلى عائلاتهم".

ويأتي اهتمام الاتحاد التركي بالنجم الشاب في وقت يعيش فيه أونال موسماً مميزاً مع فرق النادي المختلفة، إذ سجّل ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 13 مباراة بين فريقي الشباب والرديف، كما شارك في مباراة ودية مع الفريق الأول أمام هيرتا تسيلندورف تألق فيها بشكل لافت. وجعلت هذه الأرقام العديد من كشافي أندية الدوري الألماني يضعونه تحت المراقبة، خصوصاً أن عقده مع هيرتا ينتهي قريباً، ما يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى نادٍ أكبر داخل "البوندسليغا".