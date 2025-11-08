تغييرات واسعة في قائمة منتخب مصر قبل دورة الإمارات

القاهرة

العربي الجديد

العربي الجديد
08 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:51 (توقيت القدس)
مدرب منتخب مصر، حسام حسن، ومساعده، إبراهيم حسن، 8 أكتوبر 2025 (Getty)
مدرب منتخب مصر حسام حسن، ومساعده إبراهيم حسن، 8 أكتوبر 2025 (Getty)
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، السبت، قائمته المختارة لخوض بطولة الإمارات الودية خلال الفترة الممتدة بين 10 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. 

وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجآت عدّة، منها عودة أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز والمنتخب الثاني، عقب تألقه اللافت مؤخراً، وهذا بعد فترة غياب طويلة عن صفوف المنتخب الأول، كما أعاد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن (59 عاماً)، لاعباً آخر، هو أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك المتألق في آخر مباراتَين رفقة ناديه والعائد للمشاركة في المباريات. 

وعرفت القائمة مفاجأة ثالثة، تمثلت في استدعاء صلاح محسن، مهاجم المصري البورسعيدي وهداف الدوري المصري برصيد خمسة أهداف، في ظلّ أزمة الهجوم التي يمرّ بها المنتخب، كما استدعي لاعب آخر في مفاجأة جديدة، وهو مروان عثمان، هداف نادي سيراميكا كليوباترا، المتألق في الدوري والذي يتوقع أن يكون أحد الحلول الهجومية المرتقبة في صفوف المنتخب مستقبلاً. وشهدت القائمة أيضاً ضم مدافع الزمالك محمد إسماعيل، صاحب المستوى المميز رفقة "الأبيض" في الفترة الأخيرة، لتعزيز مركز المساك في صفوف المنتخب. 

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل في الدفاع، ومروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاتة، محمود صابر، محمود حسن تريزيغيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد مصطفى زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، ومحمد صلاح في الوسط، وأسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد في الهجوم.

