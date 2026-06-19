- تعرض إسماعيل كونيه لإصابة قوية في مباراة ضد قطر في كأس العالم 2026، مما يتطلب جراحة عاجلة وفترة تعافي تصل إلى ستة أشهر، وأثرت الإصابة على زميله عصام ماديبو. - وُلد كونيه في ساحل العاج وانتقل إلى كندا، حيث بدأ مسيرته الكروية، ولعب لأندية في كندا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا، وواجه تحديات بسبب إصابات وخلافات. - مثل كونيه منتخب كندا في تصفيات كأس العالم 2022 وأحرز هدفه الدولي الأول، وشارك في كأس العالم 2022 و2026، مما جعله لاعباً مهماً دولياً.

عاش اللاعب إسماعيل كونيه (24 عاماً) لحظات عصيبة خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره القطري، اليوم الجمعة، في ثاني جولات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بمدينة فانكوفر، بعدما تعرّض لإصابة قوية عقب كرة مشتركة مع لاعب العنابي عصام ماديبو، الذي لم يكن يقصد التسبب في خروجه على النقالة، حيث بدت عليه علامات الصدمة جراء هذا الموقف. فكم يحتاج صاحب الأصول العاجية من الوقت سيحتاج للعودة إلى الملاعب مجدداً؟

أظهرت الصور الأولية إلى احتمال وجود كسر في الساق بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في حين نقل اللاعب مباشرة إلى المستشفى بعد تثبيت قدمه لضمان عدم تحركها، وعلى إثرها سارع لاعبو المنتخب الكندي للتحلق حول زميلهم، وسط صدمة لماديبو الذي بقي واقفاً غير مصدق لما حصل.

وتعتمد شدّة الإصابة وكذلك فترة التعافي عادة على مكان الإصابة. وعلى حسب ما ظهر، فإن الكسر حصل على مستوى الساق، ويتطلب عادة جراحة فوية، وقد يستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر لإعادة التأهيل بشكلٍ جيد قبل العودة إلى ممارسة كرة القدم الاحترافية بشكلٍ طبيعي.

وُلد كونيه في أبيدجان بساحل العاج، قبل أن ينتقل في عام 2010 إلى كندا مع والدته وهو في السابعة من عمره، ونشأ في مونتريال، قبل أن يبدأ بعد عامين ممارسة كرة القدم على مستوى الشباب مع نادي نوتردام دي غراس بانثرز. وعندما بلغ السادسة عشرة من عمره، انضمّ إلى نادي سان لوران، ثم خضع لفترة تجريبية في بلجيكا مع ناديي جينك وموسكرون، لكنه لم يتمكن من التوقيع مع الفريق الثاني، لعدم توفر الأموال اللازمة للتعاقد مع لاعب غير أوروبي. بعد ذلك بوقت قصير، اضطر للعودة إلى كندا بسبب جائحة كوفيد-19، حيث بدأ التدريب مع فريق مونتريال تحت 23 سنة، وحصل على دعوة للانضمام إلى معسكر تدريب الفريق الأول عام 2021.

وبعد بضعة أشهر من التدرب مع الفريق الأول لنادي مونتريال، إذ تعذر عليه في البداية توقيع عقد بسبب "بعض الإجراءات الفنية في لوائح الدوري الأميركي لكرة القدم"، وقّع كونيه رسمياً عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد لعامين إضافيين في 13 أغسطس 2021، ليترك الفريق في عام 2022 لخوض تجربة مع نادي واتفورد الإنكليزي، وهناك خاض أول مواجهة في السابع من يناير/ كانون الثاني 2023 بكأس الاتحاد الإنكليزي ضد ريدينغ، ليحرز هدفه الأول مع الفريق ضد نورويتش في المباراة التي انتهب بـ3-2. وفي يونيو 2024، أعلن نادي مرسيليا التوقيع معه مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، لكن إصابة الكاحل منعته من التدرب أو اللعب بانتظام، حيث طغت الصعوبات على هذه التجربة بعدما دخل في خلافات مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، ليُعار إلى برلين، وهناك استطاع تسجيل هدفٍ رائع من مسافة 30 متراً في مرمى فريقه الأصلي على ملعب فيلودروم.

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ووسط عدم التوافق مع دي زيربي وانتهاء الإعارة، حطّ رحاله في نادي ساسولو الإيطالي، وخاض أول مباراة رسمية معه في 15 أغسطس بلقاء كأس إيطاليا ضد كاتانزارو، من خلال مشاركته أساسياً واللعب لـ84 دقيقة، لينهي الموسم مع خوضه 15 لقاء وإحرازه هدفين.

وكان كونيه مؤهلاً للعب مع منتخبي كندا وساحل العاج، لكنه استُدعي في مارس 2022 لتمثيل المنتخب الكندي للمشاركة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، وخاض بالفعل أول لقاء دولي له في 24 مارس ضد كوستاريكا، كبديل لجوناثان أوسوريو.

وأحرز كونيه هدفه الدولي الأول مع كندا في مباراة ودية ضد البحرين في 11 نوفمبر 2022، وبعد يومين، في 13 نوفمبر، جرى اختياره ضمن قائمة المنتخب الكندي المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم 2022، وكان حاضراً في كلّ مواجهات دور المجموعات، ليكون بعدها جزءاً من تشكيلة 2026.