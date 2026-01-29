- تترقب الجماهير الرياضية قرعة التصفيات الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، حيث تأهلت ثمانية أندية مباشرة لدور الـ16، بينما يتنافس 16 نادياً في الملحق الحاسم. - الأندية الإنجليزية تتصدر المتأهلين، وتشمل أرسنال، ليفربول، توتنهام، تشلسي، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى بايرن ميونخ، برشلونة، وسبورتينغ لشبونة، بينما ودعت أندية مثل آينتراخت فرانكفورت وفياريال المسابقة. - نظام اليويفا يحدد مواجهات بين أزواج مصنفة وغير مصنفة، مع إمكانية لقاء أندية من نفس الاتحاد المحلي، وتبدأ مباريات الذهاب في فبراير المقبل، مما يعد بمواجهات نارية.

تترقب الجماهير الرياضية، غداً الجمعة، انطلاق قرعة مرحلة التصفيات الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القدس المحتلة، بعدما ضمنت ثمانية أندية الوصول إلى دور الـ16، فيما سيتنافس 16 نايداً ضمن المُلحق الحاسم، عقب نهاية مرحلة الدوري في المسابقة القارية.

وتتصدر الأندية الإنكليزية قائمة المتأهلين بشكل مباشر إلى دور الـ16، بعدما ضمن كلّ من: أرسنال (المتصدر)، ليفربول (الثالث)، توتنهام (الرابع)، تشلسي (السادس)، مانشستر سيتي (الثامن)، إنهاء مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن المراكز الثمانية الأولى، فيما انضمّ إليهم بايرن ميونخ الألماني (الثاني)، برشلونة الإسباني (الخامس)، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي (السابع)، في حين ودّع آينتراخت فرانكفورت الألماني، سلافيا براغ التشيكي، فياريال الإسباني، كايرات ألماتي الكازاخستاني، أياكس أمستردام الهولندي، كوبنهاغن الدنماركي، نابولي الإيطالي، أتلتيك بلباو الإسباني، أيندهوفن الهولندي، سان غيلواز البلجيكي، بافوس القبرصي ومرسيليا الفرنسي المسابقة القارية.

ووفقاً لنظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي وضعه للمسابقة القارية، فإنه سيتم تصنيف الأندية وفقاً لمراكزها النهائية خلال مرحلة الدوري، بحيث يشكل أربعة أزواج مصنفة، وأربعة أزواج غير مصنفة، حيث تشمل الأزواج المصنفة المركزين التاسع والعاشر، الحادي عشر والثاني عشر، الثالث عشر والرابع عشر، والخامس عشر والسادس عشر، فيما تضمّ الأزواج غير المصنفة المركزين السابع عشر والثامن عشر، التاسع عشر والعشرين، الحادي والعشرين والثاني والعشرين، والثالث والعشرين والرابع والعشرين، ما يعني أن المواجهات ستجري بين الأزواج المصنفة وغير المصنفة حسب تسلسل محدد، إذ يُلاقي أصحاب المراكز الأعلى الفرق الأدنى ترتيباً.

وعلى عكس القواعد السابقة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فإنه يمكن للأندية التي تنتمي للاتحاد الكروي المحلي نفسه أو التي لعبت ضد خصومها في مرحلة الدوري، أن تلتقي مرة أخرى في تصفيات مرحلة خروج المغلوب، حيث ستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، بينما يحظى الفريق الأعلى ترتيباً بميزة إقامة لقاء الإياب على أرضه. وتنطلق مباريات الذهاب يومي 17 و18 فبراير/ شباط المقبل، فيما يُقام الإياب في 24 و25 من الشهر نفسه.

وستشهد مواجهات الدور الإقصائي منافسة نارية محتملة، إذ سيلعب موناكو الفرنسي أو كاراباخ الأذربيجاني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي أو نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، وكلوب بروج البلجيكي أو غلطة سراي التركي ضد يوفنتوس الإيطالي أو أتلتيكو مدريد الإسباني، وبودو غليمت النرويجي أو بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني أو إنتر ميلانو الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني أو أولمبياكوس اليوناني ضد أتالانتا الإيطالي أو باير ليفركوزن الألماني، ما يعني أنّ الإثارة حاضرة في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.