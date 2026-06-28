تعرّف إلى مواجهات دور الـ32 من كأس العالم: المغرب وهولندا الأبرز

- اختتمت منافسات الدور الأول من كأس العالم 2026 دون مفاجآت كبيرة، مع تأهل كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك، بالإضافة إلى المغرب، مصر، والجزائر، بينما لم تتأهل أوروغواي وتألق الرأس الأخضر. - في دور الـ32، ستشهد المباريات مواجهات قوية مثل المغرب ضد هولندا، ألمانيا ضد باراغواي، وفرنسا ضد السويد، بالإضافة إلى مباريات إنكلترا ضد الكونغو الديمقراطية والمكسيك ضد الإكوادور. - من المباريات البارزة الأخرى، البرازيل ستواجه اليابان، الأرجنتين ضد الرأس الأخضر، ومصر ضد أستراليا، بينما ستلتقي البرتغال مع كرواتيا، وكولومبيا مع غانا، وسويسرا ضد الجزائر.

اختُتمت الأحد منافسات الدور الأول من كأس العالم 2026، الذي لم يشهد مفاجآت كبرى، باستثناء فشل منتخب أوروغواي في التأهل، مقابل نجاح منتخبات في صنع الحدث، ولا سيما الرأس الأخضر، مع تأهل ثلاثة منتخبات تنظم الحدث وهي كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وكذلك حضور ثلاثة منتخبات عربية وهي المغرب ومصر والجزائر.

وسيواجه منتخب كندا، في افتتاح مباريات دور الـ32، منتخب جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، على ملعب سوفاي استاديوم في إنغليوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، في مواجهة متكافئة، بينما ستكون المباراة بين منتخبي المغرب وهولندا، يوم 30 يونيو/ حزيران، على ملعب مونتيري في المكسيك، من بين أهم المباريات في هذا الدور، بحكم قوة المنتخبين ووجود أسماء قوية من الجانبين. وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في مباراة أمام الفائز من مواجهة كندا وجنوب أفريقيا.

أما المنتخب الألماني، بطل كأس العالم في أربع مناسبات سابقة، آخرها في 2014، فسيواجه منتخب باراغواي، يوم 29 يونيو، على ملعب بوسطن استاديوم في بوسطن الأميركية، في وقت يلعب فيه منتخب فرنسا، أحد أقوى المرشحين للمنافسة على لقب المونديال، أمام منتخب السويد يوم 1 يوليو/ تموز المقبل على ملعب ميتلايف استاديوم في نيوجيرسي الأميركية. واللافت أن الفائزين من هاتين المواجهتين سيتواجهان في دور الـ16، ما يُشير إلى إمكانية حدوث صدام قوي بين "المانشافت" و"الديوك". وكانت آخر مواجهة بينهما في كأس العالم قد دارت في ربع نهائي 2014، وشهدت انتصار ألمانيا (1ـ0).

وبتصدره مجموعته، سيواجه منتخب إنكلترا منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 1 يوليو في ملعب أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية. وينطلق "الأسود الثلاثة" بفرص كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني، بحكم أنهم يملكون عدداً من النجوم في مختلف الخطوط. وفي اليوم نفسه، يلعب منتخب المكسيك، المستضيف الثاني للبطولة أمام الإكوادور، التي تأهلت بصعوبة إلى هذا الدور بعد انتصار مثير على المنتخب الألماني في الجولة الثالثة.

أما المستضيف الثالث لكأس العالم 2026، منتخب الولايات المتحدة، فسيواجه منتخب البوسنة والهرسك يوم 2 يوليو على ملعب سان فرانسيسكو باي بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، وهو يملك فرصاً كبيرة للتأهل إلى الدور التالي. كذلك تبدو المواجهة بين بلجيكا والسنغال مثيرة للغاية، بحكم أن كل منتخب حصد بطاقة التأهل في الجولة الثالثة، وستقام المباراة بينهما يوم 1 يوليو في ملعب سياتل بولاية واشنطن الأميركية، وسيلتقي المتأهل منها الفائز من لقاء الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.

ويلعب منتخب البرازيل لقاءً صعباً أمام منتخب اليابان يوم الـ29 من يونيو على ملعب هيوستن استاديوم في هيوستن الأميركية، بينما تخوض النرويج مواجهة قوية أمام منتخب ساحل العاج يوم الـ30 من يونيو الحالي على ملعب دالاس استاديوم في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية. والمتأهل من لقاء البرازيل واليابان سيواجه المتأهل من لقاء ساحل العاج والنرويج.

وتبدو مهمة بطل العالم منتخب الأرجنتين، سهلة عندما يواجه يوم 4 يوليو المقبل على ملعب هارد روك استاديوم في ميامي الأميركية منتخب الرأس الأخضر، الذي يُشارك للمرة الأولى في البطولة، وحقق إنجازاً تاريخياً بهذا التأهل، بينما يلعب منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام منتخب أستراليا يوم 3 يوليو المقبل على ملعب دالاس استاديوم. وفي حال فوز منتخب "الفراعنة"، سيواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.

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وسيكون منتخب البرتغال في مواجهة قوية أمام منتخب كرواتيا، صاحب الوصافة في نسخة 2018 والمركز الثالث في 2022. ولم يكن أداء المنتخبين مميزاً في الدور الأول، وهو ما سيجعل المباراة متكافئة وبفرص متقاربة في التأهل، وستقام يوم 3 يوليو في تورنتو بكندا. والمتأهل من هذه المباراة، سيواجه في الدور المقبل المتأهل بين إسبانيا والنمسا، في مواجهة ستكون قوية للغاية، وتقام المباراة يوم 2 يوليو.

وبعد تصدره مجموعته، سيواجه منتخب كولومبيا يوم 4 يوليو، منتخب غانا، الذي أظهر مستويات جيدة في مجموعته بعدما فرض التعادل على منتخب إنكلترا. وتقام المباراة في ملعب كنساس سيتي. والمتأهل منهما سيواجه الفائز في لقاء سويسرا والجزائر، الذي سيقام يوم 3 يوليو، في لقاء سيجمع مدرب الجزائر، البوسني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، بالمنتخب السويسري الذي درّبه سابقاً.