- ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط يُعد رمزاً رياضياً بارزاً في المغرب وأفريقيا، مع طاقة استيعابية تبلغ 68,700 مقعد، ويستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مع تجهيزات حديثة تشمل أرضية هجينة ومرافق متطورة. - يضم الملعب مرافق متكاملة مثل غرف ملابس حديثة، مراكز استشفاء، ومصحة متعددة الاختصاصات، بالإضافة إلى 110 مقصورات فاخرة وفضاء مخصص للأشخاص المعاقين، لضمان تجربة مريحة للزوار. - تم تجهيز الملعب بتكنولوجيا متقدمة تشمل نظام إضاءة مطابق لمعيار فيفا، 800 كاميرا مراقبة بالذكاء الاصطناعي، وشاشات عملاقة، لضمان أمان وسلامة المباريات.

يبرز ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط صرحاً رياضياً بالعاصمة المغربية، والأجمل لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق غداً الأحد وتستمر حتى الـ18 من يناير/كانون الثاني القادم، إذ أصبح أيقونة الملاعب التي تحتضن مباريات "كان المغرب"، مع الملعب الكبير في طنجة، ومركب محمد الخامس في الدار البيضاء وملعب مولاي الحسن بالرباط.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب مولاي عبد الله 68.700 مقعد، ويعد رمزاً للفخر المغربي والأفريقي، بعد إعادة بنائه بشكل تدريجي على أنقاض الملعب التاريخي الذي شيّد عام 1983، وفق هندسة معمارية حديثة. ورصدت كاميرا "العربي الجديد"، اليوم السبت، استعدادات اللجنة المنظمة، المكوّنة من متطوعين ورجال أمن خاص وعدد من الصحافيين، الذين حضروا خصيصاً لتوثيق اللحظة التاريخية. وجرت هذه الاستعدادات في محيط الملعب لا غير، وشملت الإجراءات الواجب اتخاذها لاستقبال الجماهير قبل صافرة حفل الافتتاح، الذي سينطلق غداً الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

أما داخل الملعب، فجرى تجهيز أرضية هجينة حديثة، تجمع بين العشب الطبيعي والألياف الاصطناعية، بهدف ضمان جودة الملعب وتصريف مياه الأمطار الغزيرة بسلاسة، وأيضاً الحفاظ على سلامة اللاعبين في هذا الحدث الكروي البارز، وهو الابتكار الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية، ما يضع ملعب الأمير مولاي عبد الله الأبرز في القارة السمراء، مع الملعب الكبير بطنجة. وما يلفت الانتباه، جودة مرافق هذا الصرخ الرياضي البارز، إذ يضم أربع غرف ملابس حديثة ومراكز استشفاء ومصحة متعددة الاختصاصات تجرى فيها العمليات الجراحية الاستعجالية، مع توفير 110 مقصورات فاخرة وخمسة صالونات استقبال لاستيعاب نحو 5400 شخصٍ، إضافة إلى فضاء مخصص للأشخاص المعاقين، لتكون تجربة جميع الزوار متكاملة ومريحة.

على صعيد التكنولوجيا، زُوِّد الملعب بنظام إضاءة مطابق لمعيار فيفا (ألف)، و800 كاميرا مراقبة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لضمان الأمن، إلى جانب شاشتين عملاقتين وشاشة (ليد) محيطية، لتجربة مشاهدة مميزة. وانكبت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا على مراجعة كل هذه التجهيزات قبل صافرة الافتتاح، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو باقي الخدمات والمرافق الإعلامية، من أجل ضمان سير المباريات في ظروف آمنة ومريحة.