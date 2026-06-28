تعرّف إلى مسار المغرب نحو نهائي كأس العالم في حال تجاوز هولندا

- يستعد منتخب المغرب لمواجهة هولندا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، تحت قيادة المدرب محمد وهبي، مع آمال بتكرار إنجاز مونديال قطر 2022. - في حال تجاوز المغرب هولندا، سيواجه الفائز من مباراة جنوب أفريقيا وكندا في دور الـ16، مع احتمالية مواجهة فرنسا أو ألمانيا في ربع النهائي. - يطمح المغرب للوصول إلى نصف النهائي ومواجهة إسبانيا، حيث أكد المدرب وهبي أن الهدف النهائي هو الفوز بلقب المونديال.

يتطلع منتخب المغرب إلى مواجهة هولندا المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القدس المحتلة، في مدينة مونتيري المكسيكية، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما احتلّ المركز الثاني في مجموعته، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف سيكون مسار "أسود الأطلس" تحت قيادة المدرب المغربي محمد وهبي، في حال تجاوز عقبة "الطواحين" مع المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

ويأمل منتخب المغرب في تكرار سيناريو مونديال قطر 2022 يوم وصل إلى نصف النهائي، لكن هذا الأمر مرتبط في بداية الأمر بتخطي هولندا في دور الـ32، في حين سيكون الخصم في دور الـ16 الفائز من مباراة جنوب أفريقيا وكندا، وهي في الحقيقة وعلى الورق مواجهة في المتناول نظراً إلى ما قدّمه "أسود الأطلس" في دور المجموعات ولا سيما أمام البرازيل ثم اسكتلندا قبل الانتصار على كوراساو بنتيجة 4-2.

وفي حال استطاع المغرب تجاوز عقبة دور الـ16 سيكون أمام المواجهة الأصعب في ربع النهائي، إذ من المحتمل أن يلاقي الفائز من مباراة فرنسا أو ألمانيا، إذا ما تأهل "الديوك" و"المانشافت" على الورق من مواجهة دور الـ32، حين يلعب زملاء الحارس الألماني مانويل نوير أمام منتخب باراغواي في حين يواجه رفاق النجم الفرنسي كيليان مبابي منتخب السويد المتأهل ثالثاً من مجموعة هولندا واليابان وتونس.

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وعند تلك المواجهة ستكون الأعين شاخصة إلى إمكانية متابعة المغرب الرحلة، حيث أكد المدرب وهبي في وقتٍ سابق أن الهدف سيكون لقب المونديال في نهاية المطاف، بالتالي سيكون الخصم المحتمل والأوفر حظاً لبلوغ المربع الذهبي هو منتخب إسبانيا بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الطرف الثاني من المنافسات وهوية المنتخب الذي سيبلغ المواجهة الختامية التي ستقام يوم 19 يوليو/ تموز على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي الأميركية.