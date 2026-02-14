تعرّف إلى مبوكو وموتشوفا قبل نهائي بطولة قطر لتنس السيدات

- تتجه الأنظار إلى نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات، حيث تلتقي الكندية فيكتوريا مبوكو (19 عاماً) مع التشيكية كارولينا موتشوفا (29 عاماً) في أول مواجهة بينهما، في سعي كل منهما لتحقيق اللقب الأول في الدوحة. - مبوكو، التي وُلدت في الولايات المتحدة ونشأت في كندا، تُعتبر ظاهرة جديدة في عالم التنس، حيث دخلت قائمة أفضل عشر لاعبات بعد فوزها بلقبين في مونتريال وهونغ كونغ، وتتميز بإرسال قوي وضربة خلفية مضادة. - موتشوفا، التي تسعى للقبها الثاني بعد فوزها في سيول 2019، تُعرف بأسلوبها الهجومي والذكي، وتطمح للتألق في الدوحة بعد إطاحتها باليونانية ماريا ساكاري في نصف النهائي.

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات، ذات الألف نقطة، حين تلتقي اللاعبة الكندية فيكتوريا مبوكو (19 عاماً)، نظيرتها التشيكية كارولينا موتشوفا (29 عاماً)، في أول مواجهة بين اللاعبتين، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القدس المحتلة (السادسة بالتوقيت المحلي)، فمن هي اللاعبة التي ستحقق اللقب الأول لها في الدوحة؟

مبوكو ظاهرة جديدة في عالم التنس

وُلدت مبوكو في شارلوت، بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأميركية، يوم 26 أغسطس/آب 2006، وهي التي انتقل والداها، سيبريان مبوكو وجودي كيتادي، من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أميركا بسبب الاضطرابات السياسية، واستقرت العائلة لاحقاً في تورنتو بكندا عندما كانت تبلغ من العمر شهرين، وهناك بدأت ممارسة التنس متأثرة بإخوتها الأكبر سناً بعمر الرابعة تقريباً.

تلعب مبوكو باليد اليمنى وتستخدم ضربة خلفية بكلتا يديها، ووفقاً لرابطة محترفات التنس، فإنّ أسلوب لعبها مبني على إرسال قوي وضربة خلفية مضادة، وهي التي أشادت في أكثر من مناسبة بدعم الاتحاد الكندي للتنس لها، مع العلم أنّها ضمنت دخولها لأول مرة قائمة أفضل عشر لاعبات في تصنيف رابطة محترفات التنس، إثر فوزها على أوستابينكو بمجموعتين من دون رد بواقع 6-3 و6-2 في نصف النهائي، وهي التي كانت تحتلّ المرتبة 211 عالمياً في العام الماضي بمثل هذا الوقت، لكنها تطورت سريعاً بعد فوزها بلقبين في مونتريال وهونغ كونغ في 2025.

موتشوفا واللقب الثاني في مسيرتها

على المقلب الآخر تحلم موتشوفا بحصد لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية بعمر الـ29 عاماً بعدما كان تتويجها الوحيد في 2019 بدورة سيول الكورية، وهي التي خسرت في وقتٍ سابق نهائي رولان غاروس 2023، وذلك سيعطيها دفعاً قوياً للتألق في الدوحة خلال اللقاء الختامي خاصة أنّها أطاحت في نصف النهائي اللاعبةَ اليونانيةَ ماريا ساكاري.

وُلدت كارولينا موتشوفا في أغسطس 1996 بأولوموك، والدها هو لاعب كرة القدم التشيكي السابق جوزيف موتشا، الذي عرّفها على رياضة التنس في سن السابعة، ولأنّ ملاعب كرة المضرب كانت قريبة من منزلها، قررت ممارسة اللعبة، وهي التي فضّلت بعمر الـ12 عاماً هذه الرياضة على كرة اليد.

وعانت كارلوينا موتشوفا التي تعتبر الأسطورة السويسري روجر فيدرر مثلها الأعلى، خلال مسيرتها عدّةَ إصابات خاصة في البدايات، وتُعرف بالمناسبة بأسلوبها الهجومي ولعبها الذكي والمتنوع بشكل استثنائي، مع ضربة أمامية وخلفية مميزة لتسجّل نقاطاً حاسمة من أيّ مكانٍ في الملعب إلى جانب إرسال قوي للغاية يصل إلى 180 كيلومتراً في الساعة.