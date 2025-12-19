تعرّف إلى صُنّاع اللعب الأبرز في كأس العرب 2025

- تصدر سالم الدوسري قائمة لاعبي الوسط في كأس العرب 2025 بتقييم 7.78، بفضل صناعته لأربع فرص محققة وخمس تمريرات حاسمة، مما يعكس دوره المحوري في الهجوم. - جاء علي مدن في المركز الثاني بتقييم 7.47، مستفيداً من دقة تمريراته التي تجاوزت 84%، مما يعكس توازنه بين البناء الهجومي والالتزام التكتيكي. - احتل إسلام عيسى المركز الثالث بتقييم 7.33، بفضل نشاطه في صناعة اللعب، بينما أكد أكرم عفيف قيمته الإبداعية بصناعة 14 تمريرة مفتاحية.

أظهرت إحصائيات الأداء الخاصة بلاعبي الوسط في بطولة كأس العرب 2025 تفوق عدد من اللاعبين في صناعة اللعب والتأثير الهجومي، استناداً إلى التقييم النهائي الذي يعكس مجمل أدائهم من حيث صناعة الفرص، دقة التمرير، والفاعلية في الثلث الهجومي الأخير.

وبحسب موقع سوفاسكور الكرواتي، تصدر السعودي سالم الدوسري القائمة بأعلى تقييم بلغ 7.78، بعدما قدّم أرقاماً لافتة في صناعة الفرص المحققة (4)، إلى جانب خمس تمريرات حاسمة و10 تمريرات مفتاحية، ليؤكد دوره المحوري في قيادة اللعب الهجومي. وجاء البحريني علي مدن في المركز الثاني بتقييم 7.47 مستفيداً من مساهمته في صناعة ثلاث فرص محققة وتمريرتين حاسمتين، مع نسبة دقة تمرير تجاوزت 84%، ما يعكس توازنه بين البناء الهجومي والالتزام التكتيكي.

وحل المصري إسلام عيسى ثالثاً بتقييم 7.33 بفضل نشاطه الواضح في صناعة اللعب ببطولة كأس العرب 2025، إذ صنع ثلاث فرص محققة وقدم تسع تمريرات مفتاحية، رغم غياب التمريرات الحاسمة عن سجله. وبالتقييم نفسه (7.33) جاء الجزائري رضوان بركان، الذي عوّض قلة تمريراته بدوره المباشر في الثلث الأخير بصناعة ثلاث فرص محققة وتمريرتين حاسمتين. وحل أكرم عفيف خامساً بتقييم 7.20، بعدما كان أكثر اللاعبين صناعة للتمريرات المفتاحية (14)، ليؤكد قيمته الإبداعية رغم غياب المساهمات المباشرة بالأهداف. وفي المركز السادس، جاء السعودي مراد هوساوي بتقييم 7.15، مع نسبة دقة تمرير عالية قاربت 89%، ما يعكس دوره في الحفاظ على نسق اللعب وربط الخطوط.

أما المغربي محمد بولكسوت، فحل في المركز السابع بتقييم 6.96، رغم أرقامه الجيدة في عدد التمريرات، إلا أن تأثيره الهجومي المباشر كان أقل مقارنة ببقية الأسماء. واختتم القائمة العُماني زاهر الأغبري بتقييم 6.87، بعد مساهمته في صناعة الفرص من دون ترجمتها إلى تمريرات حاسمة، ليبقى حضوره مؤثراً جزئياً في منظومة اللعب. وأكدت هذه الأرقام أن صناعة اللعب لم تعد مرتبطة بالأهداف فقط، بل بمدى قدرة اللاعب على صنع الفرص وقيادة الإيقاع، وهو ما عكسته التقييمات النهائية للاعبي الوسط في هذه القائمة.