تعرف إلى مواعيد انطلاق أبرز الدوريات العربية

- شهدت كأس العالم 2026 مشاركة قياسية بثمانية منتخبات عربية، مما أثر على جداول الدوريات المحلية لضمان راحة اللاعبين. المنتخبات المشاركة هي قطر، السعودية، الأردن، العراق، مصر، تونس، الجزائر، والمغرب. - مواعيد انطلاق الدوريات العربية الكبرى تتفاوت، حيث يبدأ الدوري السعودي في 13 أغسطس، يليه العراقي في 14 أغسطس، بينما يبدأ الدوري المصري في 21 أغسطس، والتونسي في 22 و23 أغسطس، والأردني في 3 سبتمبر. لم يحدد موعد الدوري المغربي بعد. - تستعد الدوريات للموسم الجديد بتجهيزات مثل تقنية الفيديو في العراق ومعسكرات الأندية في قطر، مع استمرار الانتقالات الصيفية في الجزائر حتى نهاية أغسطس.

تستعد كرة القدم العربية لاستقبال موسم محلي جديد، بعد صيف استثنائي استحوذت خلاله نهائيات كأس العالم على الاهتمام بعد مشاركة قياسية في بطولة كأس العالم 2026 التي جرت في أميركا وكندا والمكسيك، بثمانية منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ المونديال والتي أجبرت عدداً من الاتحادات والروابط على إعادة ترتيب روزنامتها بما يضمن حصول اللاعبين على فترة راحة مناسبة قبل العودة إلى المنافسات المحلية.

وشاركت منتخبات قطر والسعودية والأردن والعراق ومصر وتونس والجزائر والمغرب في كأس العالم التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي، وبعيداً عن الحصاد، تستعد تلك الدول العربية تحديداً لإطلاق مسابقاتها المحلية للموسم الجديد خلال شهر أغسطس/آب المقبل، إذ تتوزع انطلاقة الدوريات العربية الكبرى على أقل من ثلاثة أسابيع؛ من بداية الدوري السعودي في 13 أغسطس، مروراً بالدوريات القطرية والجزائرية والمصرية والتونسية، وصولاً إلى الدوري الأردني في الثالث من سبتمبر/ أيلول، بينما يظل موعد الدوري المغربي آخر المواعيد المنتظرة التي لم يتم تحديدها حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

الدوري السعودي

وسيكون الدوري السعودي للمحترفين أول الدوريات العربية الكبرى التي تفتح أبواب الموسم الجديد، إذ أعلنت رابطة الدوري السعودي أن منافسات موسم 2026-2027 ستنطلق يوم الخميس 13 أغسطس 2026، على أن يُسدل الستار على البطولة في 29 مايو/ أيار 2027. وأوضحت رابطة الدوري السعودي أن إعداد الروزنامة راعى ازدحام الموسم بالاستحقاقات المحلية والقارية والدولية، إلى جانب فترات توقف المنتخبات كلها في الكرة السعودية.

دوري نجوم العراق

وفي العراق، حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الجمعة 14 أغسطس موعداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق للموسم الجديد 2026-2027، بمشاركة 20 نادياً، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي محمد عرب تأكيده اعتماد الموعد بصورة رسمية، إلى جانب الاستعداد لتجهيز الحكام بمنظومة تقنية الفيديو المساعد بمستوى متطور خلال الموسم المقبل.

دوري نجوم قطر والدوري الجزائري

وبعد أسبوع واحد، تنطلق المنافسات في كل من قطر والجزائر، حيث حددت مؤسسة دوري نجوم قطر يوم الخميس 20 أغسطس 2026 موعداً لبدء الموسم الجديد من دوري نجوم قطر، وجاء الإعلان مبكراً لمنح الأندية مساحة كافية لترتيب معسكراتها وتحضيراتها للموسم، الذي ينتظر أن يشهد سباقاً قوياً على اللقب بين السد والدحيل والريان والغرافة وبقية المنافسين. وفي اليوم نفسه، تنطلق بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى، بعدما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الجولة الافتتاحية لموسم 2026-2027 ستقام يوم 20 أغسطس، واعتمد الاتحاد هذا الموعد خلال اجتماع مكتبه الفيدرالي ضمن روزنامة تشمل كذلك فترة الانتقالات الصيفية الممتدة حتى نهاية أغسطس.

الدوري المصري

أما في مصر، فقد استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة ضربة البداية يوم الجمعة 21 أغسطس 2026 بمشاركة 20 نادياً. وكانت الرابطة قد ناقشت في البداية الانطلاق يوم 20 أو 21 أغسطس، قبل أن تشير تقارير مصرية إلى اعتماد يوم 21 أغسطس موعداً لانطلاق المسابقة، مع إجراء قرعة علنية قبل إعلان جدول المباريات كاملاً.

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الدوري التونسي

وتأتي البداية التونسية بعد ذلك مباشرة، إذ حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم يومي السبت 22 والأحد 23 أغسطس 2026 موعداً لإقامة مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. وكانت الجامعة قد وضعت الموعد بصورة مبدئية في شهر يونيو/ حزيران، قبل أن تؤكده في مراسلاتها المتعلقة بروزنامة الموسم الجديد.

الدوري الأردني

وفي الأردن، سيتأخر انطلاق دوري المحترفين مقارنة ببقية الدوريات العربية، إذ تبدأ المسابقة يوم الخميس في الثالث من سبتمبر/ أيلول 2026، وتستمر لغاية 15 مايو/ أيار 2027، وتتخللها فترات التوقف التالية خلال أيام فيفا بحسب الأجندة التي صادق عليها مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم. ويسبق الدوري تنظيم كأس السوبر بنظامه الجديد، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يومي 21 و22 أغسطس، فيما تُلعب المباراة النهائية في 28 من الشهر نفسه.

ووحده الدوري المغربي للمحترفين، فلم تعلن رابطة الدوري أو الاتحاد المغربي لكرة القدم، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، الموعد النهائي المعتمد لانطلاق موسم 2026-2027/ وتشير التحضيرات الجارية وفترة الانتقالات الصيفية إلى أن البداية ستكون على الأرجح خلال أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول، لكن الموعد يبقى بانتظار بلاغ رسمي من الاتحاد المغربي لكرة القدم.