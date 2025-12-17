تعرف إلى ترتيب أفضل حراس كأس العرب قبل نهائي المغرب والأردن

- تألقت النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب "قطر 2025" بظهور لافت لحراس المرمى، حيث لعبوا دوراً حاسماً في مسيرة منتخباتهم، مع بروز حمد المقبالي من الإمارات وإلياس هدايا من سوريا كأكثر الحراس تصدياً بـ13 تصدياً لكل منهما. - يملك حمد المقبالي فرصة تعزيز أرقامه في مباراة تحديد المركز الثالث ضد السعودية، بينما يبرز ترتيب الحراس الآخرين مثل رامي حمادة من فلسطين ونور أبو عطية من الأردن. - شهدت البطولة تنافساً قوياً بين الحراس، حيث سجل يزيد أبو ليلى من الأردن وفريد شعال من الجزائر ومحمد بسام من مصر ستة تصديات لكل منهم.

شهدت النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب "قطر 2025" بروز عدد لافت من حراس المرمى، الذين لعبوا دوراً حاسماً في مسيرة منتخباتهم، وفرضوا أنفسهم واحداً من أبرز عناوين البطولة، في ظل كثافة المباريات وتقارب المستويات.

وبحسب تقرير موقع ون فوتبول الألماني، فقد تصدر المشهد كل من حارس منتخب الإمارات لكرة القدم، حمد المقبالي، ونظيره السوري إلياس هدايا، بعدما سجّل كل منهما 13 تصدياً، ليعتبرا حتى الآن الأكثر تدخلاً في بطولة كأس العرب 2025.

ويملك المقبالي فرصة تعزيز أرقامه والانفراد بالصدارة، مع خوض منتخب الإمارات مباراة تحديد المركز الثالث أمام السعودية. وقبيل المواجهة النهائية المرتقبة بين المغرب والأردن، يبرز ترتيب حراس المرمى في كأس العرب، الذي حلوا بعد المقبالي وهدايا، حيث سجّل رامي حمادة (فلسطين) 10 تصديات، وحلّ بعده نور أبو عطية (الأردن)، ونواف العقيدي (السعودية)، وأيمن دحمان (تونس) في المرتبة التالية، بواقع سبعة تصديات لكل منهم.

أما حارس الأردن، يزيد أبو ليلى، إلى جانب فريد شعال (الجزائر)، ومحمد بسام (مصر)، ومحمد أبوجا (السودان)، فقد حقق كل منهم ستة تصديات، في حين سجّل سعود الحوشان (الكويت) ومهدي بنعبيد (المغرب) خمسة تصديات لكل منهما. وجاء خلفهم شاهر الشاكر (سورية)، وفهد طالب وأحمد باسل (العراق)، وعلي أحمد (جزر القمر) بأربعة تصديات، بينما اكتفى مشعل برشم (قطر)، وصلاح الدين شهاب (المغرب)، وسليمان عبد الغفور (الكويت)، بثلاثة تصديات.