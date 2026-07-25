تعرف إلى أسرع لاعبي كأس العالم 2026

- حسم "فيفا" الجدل حول أسرع لاعبي كأس العالم 2026، حيث تصدر كيليان مبابي القائمة بسرعة 37.61 كيلومتراً/ساعة، بينما لم يظهر أي لاعب إسباني ضمن أفضل 100 لاعب رغم فوزهم باللقب. - برزت أسماء غير متوقعة في المراكز المتقدمة، مثل نيلسون سيميدو، الذي كان أكبر لاعب سناً في قائمة الأسرع، ودجيد سبنس الذي احتل المركز الثامن. - تميزت البطولة بوجود لاعبين من أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حيث سجل برادلي باركولا سرعة 36.32 كيلومتراً/ساعة، بينما تألق إرلينغ هالاند بتسجيله سبعة أهداف.

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل نهائياً، بنشره بيانات كاملة تُحدّد بدقة، من هم أسرع اللاعبين في بطولة كأس العالم 2026. وتُفاجئ بعض الأسماء القريبة من القمة، أكثر مشجعي كرة القدم خبرة، بينما لم يحتل بعض أساطير السرعة في اللعبة، مراكز متقدمة كما هو متوقع. ورغم وصول إسبانيا إلى النهائي وفوزها باللقب، إلّا أنها لم تملك أي لاعب ضمن أفضل 100 لاعب، إذ كان أليكس باينا أول من ظهر في القائمة، في المركز 113.

وبحسب تقرير "فيفا"، فقد احتل ثلاثة لاعبين في مركز الظهير، المراكز من العاشر إلى الثامن، وسجّل المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو سرعة 35.90 كيلومتراً/ساعة وهو في الثانية والثلاثين من عمره، ما يجعله أكبر لاعب سناً، ضمن قائمة أسرع 10 لاعبين، تلاه الفرنسي ثيو هيرنانديز (36.17 كيلومتراً/ساعة)، وهو لاعب اشتهر بانطلاقاته السريعة على الجناح الأيسر، قبل أن يظهر الإنكليزي دجيد سبنس، بالترتيب الثامن، بسرعة 36.22 كيلومتراً /ساعة.

بعيدا عن الملاعب كواليس المشادة بين مبابي ورئيس الاتحاد الفرنسي

واحتل برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، المركز السابع، بسرعة قصوى تبلغ 36.32 كيلومتراً/ساعة، فاسحاً المجال لثنائي مانشستر سيتي، الأوزبكي عبد القادر خوسانوف (36.46 كيلومتراً/ساعة)، وهو اللاعب الوحيد في هذه القائمة الذي لم يتأهل للأدوار الإقصائية، والنرويجي إرلينغ هالاند (36.52 كيلومتراً/ساعة)، الذي سجّل سبعة أهداف في أول مشاركة له في كأس العالم.

وكان الأسترالي جوردان بوس، لاعب فينورد (36.77 كيلومتراً/ساعة)، ثاني أسرع مدافع ورابع أسرع لاعب في البطولة، بينما كان الهولندي ميكي فان دي فين (36.77 كيلومتراً/ساعة) لاعب توتنهام أسرع مدافع، إذ حلّ في المركز الثالث. واحتل أنتوني إيلانغا، لاعب نيوكاسل والمنتخب السويدي، المركز الثاني بسرعة 37.16 كيلومتراً/ساعة. ولطالما اعتُبر الفرنسي كيليان مبابي أحد أسرع لاعبي العالم، وأثبت ذلك مجدّداً وهو في السابعة والعشرين من عمره، بعدما تصدر قائمة الأسرع في المونديال، بسرعة 37.61 كيلومتراً/ساعة.