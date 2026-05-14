تعديل موعد ديربي روما يُنهي الجدل في إيطاليا

14 مايو 2026   |  آخر تحديث: 15 مايو 2026 - 00:00 (توقيت القدس)
من اشتباك لاعبي روما ولاتسيو، 5 يناير 2025 في الأولمبيكو (باولو برونو/Getty)
- تم تعديل موعد ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو ليقام الأحد الساعة 13:00 ظهراً بتوقيت القدس، بعد اتفاق بين رابطة الدوري الإيطالي والسلطات المحلية، لضمان تكافؤ الفرص في صراع التأهل لدوري الأبطال.

- جاء القرار بعد مشاورات مكثفة لتجنب تزامن المباراة مع نهائي دورة روما للتنس، ولتفادي تداخل الجماهير في المنطقة المحيطة بملعب الأولمبيكو ومجمع فورو إيتاليكو.

- تسعى السلطات الأمنية لضمان انسيابية الحركة والأمن في العاصمة، مع توقعات بحضور جماهيري كثيف في يوم رياضي مزدحم.

تتجه الأنظار إلى مباراة ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو بعد ظهر الأحد، ضمن الجولة الحاسمة من الدوري الإيطالي، وذلك عقب اتفاق جرى اليوم الخميس بين رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم والسلطات المحلية في روما على تعديل موعد انطلاقها، في خطوة أنهت جدلاً استمر أياماً حول برمجة مباريات صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقررت رابطة الدوري إقامة خمس مباريات، من بينها ديربي العاصمة، عند الساعة 13:00 ظهراً بتوقيت القدس المحتلة (10:00 غرينيتش)، بدلاً من 13:30، لضمان انطلاقها في التوقيت نفسه، بعدما كان محافظ روما قد أصدر قراراً أولياً يقضي بنقل المواجهة إلى مساء الاثنين لأسباب تنظيمية وأمنية.

وأوضحت الرابطة أن القرار النهائي جاء بعد مشاورات مكثفة مع محافظ روما وقيادة الشرطة، في ظل حساسية المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث تتنافس أندية روما وكومو ويوفنتوس وميلان ونابولي على إنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، ما استدعى توحيد توقيت المباريات لتأمين مبدأ تكافؤ الفرص.

ديربي روما تم تأجيله بسبب مباراة التنس (جينارو ماسي/Getty)
وكان القرار الأولي بنقل الديربي قد جاء لتفادي تزامنه مع نهائي دورة روما للتنس للرجال المقرر عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، في مجمّع فورو إيتاليكو القريب من ملعب الأولمبيكو الذي يحتضن المباراة، وسط مخاوف تنظيمية من تداخل الجماهير وكثافة الحضور في المنطقة نفسها، خاصة أن طرفاً إيطالياً قد يكون في النهائي، والحديث هنا عن المصنف الأول عالمياً يانيك سينر.

وتسعى السلطات الأمنية إلى تجنب أي احتكاكات محتملة بين جماهير روما ولاتسيو، خاصة مع التوقعات بحضور جماهيري كثيف في محيط الملعب ومجمع التنس القريب، ما دفع إلى إعادة ضبط التوقيت بما يضمن انسيابية الحركة والأمن في العاصمة الإيطالية خلال يوم رياضي مزدحم.

