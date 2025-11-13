تعديلات مهمة في تشكيلة منتخب المغرب أمام موزامبيق وهذه ملامحها

- يستعد منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي لمواجهة موزامبيق في مباراة ودية بطنجة، استعداداً لكأس أمم أفريقيا، حيث تمثل المباراة فرصة لتقييم أداء اللاعبين وإجراء تعديلات على التشكيلة. - من المتوقع أن يشهد اللقاء تغييرات في التشكيلة، مثل إشراك نصير مزراوي في مركز الظهير الأيمن بدلاً من أشرف حكيمي المصاب، وعودة رومان سايس لتعزيز الدفاع. - سيعتمد الركراكي على الركائز الأساسية في خطي الوسط والهجوم، مثل سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، مع احتمالية ظهور سفيان ديوب بعد تألقه مع نيس الفرنسي.

يستعد منتخب المغرب لكرة القدم بقيادة المدرب وليد الركراكي (50 عاماً)، لمواجهة نظيره منتخب موزامبيق، غداً الجمعة، على الملعب الكبير في مدينة طنجة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر/كانون الأول حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبلين.

وتمثّل هذه المباراة الودية اختباراً جديداً للمدرب وليد الركراكي وجهازه الفني للقيام ببعض التعديلات الجوهرية على تشكيلة منتخب أسود الأطلس، قبل المواجهة التالية أمام منتخب أوغندا يوم الثلاثاء القادم على أرضية الملعب نفسه، وتمثل المباراتان "بروفة" حقيقية لتقييم أداء اللاعبين، تمهيداً للاستقرار على القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في كأس أمم أفريقيا.

وأفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب أسود الأطلس، فضل عدم ذكر ذكر اسمه، بأن أبرز التعديلات الممكنة تشمل إشراك نجم نادي مانشستر يونايتد نصير مزراوي (27 عاماً) في مركز الظهير الأيمن، بدل القائد أشرف حكيمي (27 عاماً)، الذي يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحله خلال لقاء ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، كما يتوقع أن تحصل موهبة آندهوفن الهولندي أنس صلاح الدين (23 عاماً) على فرصة شغل مركز الظهير الأيسر، سواء رسمياً أو احتياطياً، ما يمنح المدرب وليد الركراكي خيارات على الأطراف.

وفي الخط الخلفي، أصبحت من شبه المؤكد عودة مدافع نادي السد القطري رومان سايس (35 عاماً) من أجل تدعيم مركز الدفاع، وذلك في محاولة من المدرب وليد الركراكي لتصحيح بعض الاختلالات الدفاعية وضمان شراسة المنتخب المغربي أكثر، قبل خوض غمار بطولة كأس أمم أفريقيا. ومن شأن عودة سايس إلى تشكيلة أسود الأطلس أن تمنح بعض الارتياح إلى المدرب الركراكي، الذي طالما اشتكى من مشاكل في الخط الخلفي، خصوصاً في ظل معاناة نايف من الإصابات المتكررة، وعدم ثبات مستوى المدافعين جواد الياميق (32 عاماً) وآدم ماسينا (31 عاماً)، بالإضافة إلى تراجع أداء عبد الكبير عبقار (26 عاماً).

أما على مستوى خطي الوسط والهجوم، فمن المرجح أن يعتمد المدرب وليد الركراكي على الركائز الأساسية التي اعتادت الظهور في جميع اللقاءات، ويتعلق الأمر بسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، وإبراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي ووائل العيناوي ويوسف النصيري وأيوب الكعبي وسفيان رحيمي. كما يتوقع أن يظهر سفيان ديوب في تشكيلة أسود الأطلس، بعد المستويات الرائعة التي قدمها برفقة ناديه نيس الفرنسي منذ بداية الموسم الكروي الحالي.