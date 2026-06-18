تعادل مثير يُبقي التشيك وجنوب أفريقيا على حافة الأمل في المونديال

- تعادل منتخب التشيك مع جنوب أفريقيا 1-1 في كأس العالم 2026، بعد خسارتهما في الافتتاح، مما أبقى آمال التأهل قائمة حتى الجولة الأخيرة. - سجل ميشال ساديليك للتشيك وعدل موكوينا النتيجة لجنوب أفريقيا بركلة جزاء، في ثاني مواجهة بينهما بعد تعادل 2-2 في كأس القارات 1997. - تاريخياً، حققت التشيك وصافة كأس العالم مرتين تحت اسم تشيكوسلوفاكيا، بينما كان أفضل إنجاز لجنوب أفريقيا المركز السابع عشر في 2002.

تعادل منتخب التشيك مع نظيره الجنوب أفريقي 1-1، في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2026. وكان اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس أشبه بنهائي خاص بين المنتخبين، بعد خسارتهما مباراة الافتتاح ضد كوريا الجنوبية والمكسيك على الترتيب، ليحتفظ المنتخبان بأمل التأهل حتى الجولة الأخيرة.

وسجل ميشال ساديليك هدف منتخب بلاده التشيك، فيما عدل موكوينا النتيجة للمنتخب الأفريقي من ركلة جزاء. وكانت هذه هي المواجهة الثانية فقط بين المنتخبين، إذ انتهت المباراة الوحيدة السابقة بينهما بالتعادل 2-2 في كأس القارات 1997. ومنذ مشاركتها باسم التشيك، لم تظهر البلاد إلا في كأس العالم سوى مرة واحدة قبل 20 عاماً، ولم تنجح حينها في تجاوز دور المجموعات، وهو السيناريو نفسه بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا الذي فشل في العبور من هذا الدور في ثلاث مشاركات سابقة.

وبمشاركتها تحت اسم تشيكوسلوفاكيا، حققت التشيك إنجاز الوصافة في نسختي 1934 و1962. ففي أول نسخة تجاوز الفريق رومانيا وسويسرا وألمانيا ليبلغ النهائي الأول في تاريخه، حيث خسر بعد وقت إضافي أمام الدولة المضيفة إيطاليا. وفي تشيلي 1962، تفوقت تشيكوسلوفاكيا على المجر ويوغوسلافيا في الأدوار الإقصائية، قبل أن تثبت البرازيل تفوقها في المباراة النهائية التي أُقيمت في سانتياغو.

وكان أفضل مشاركة لجنوب أفريقيا في كأس العالم خلال ظهورها الثاني، إذ حقق منتخب "بافانا بافانا" المركز السابع عشر في نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002. وتمثّلت أبرز لحظات تلك المشاركة في تحقيقه أول فوز في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وذلك في مباراته الثانية بدور المجموعات أمام سلوفينيا، بفضل هدف سيابونغا نومفيتي الذي سجّله في الدقيقة الرابعة ليمنح المنتخب الانتصار بنتيجة 1-0.