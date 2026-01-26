تطورات مفاجئة في حالة مايكل شوماخر الصحية

- مايكل شوماخر، أسطورة فورمولا 1، استفاق من غيبوبته الطويلة بعد حادث التزلج في 2013، وأصبح بإمكانه الجلوس على كرسي متحرك والتنقل بين منزليه في مايوركا وجنيف. - المعلومات الحصرية التي كشفتها صحيفة "ديلي ميل" جاءت من الدائرة المقربة لشوماخر، والتي تشمل زوجته كورينا ونجليه ميك وجينا، بالإضافة إلى عدد محدود من الأصدقاء المقربين. - شوماخر يتلقى رعاية طبية خاصة على مدار الساعة تحت إشراف زوجته وفريق طبي متخصص لضمان متابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة في الحالة الصحية لأسطورة فورمولا 1 السابق الألماني مايكل شوماخر (57 عاماً)، بعدما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل جديدة وصفتها بالحصرية حول بطل العالم في سبع مناسبات.

وأكدت الصحيفة البريطانية، الاثنين، أن أسطورة فورمولا 1 السابق مايكل شوماخر لم يعد طريح الفراش بعد الآن، بعدما أصبح بإمكانه الجلوس على كرسي متحرك، والتنقل بين منزليه في جزيرة مايوركا الإسبانية وعلى ضفاف بحيرة جنيف السويسرية، ما يعني أن صاحب الـ57 عاماً استفاق من الغيبوبة التي تعرّض لها بعد الحادث الأليم في عام 2013.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المعلومات التي حصلت عليها جاءت من الدائرة المقربة لمايكل شوماخر، الذي بقي منذ إصابته في رأسه، خلال الحادث الذي تعرض له في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2013، عندما كان يتزلج، الأمر الذي دفع عائلة الألماني إلى فرض السرية التامة على جميع المعلومات الصحية لأسطورة فورمولا 1 السابق، ورفضت السماح لأي وسيلة إعلامية عالمية بالاقتراب منه، مع اقتصار العلاقات على عدد محدود من الأصدقاء.

وتابعت أن الدائرة المقربة من مايكل شوماخر خلال السنوات الماضية اقتصرت على زوجته كورينا ونجليه ميك وجينا، بالإضافة إلى مديرة أعماله السابقة سابين كيم، مع الأصدقاء المقربين من أسطورة فورمولا 1 السابق، وهم: جان تود، روس برون، غيرهارد بيرغر، لوكا بادوير، وفيليبي ماسا، حيث لا يسمح لأي أحد آخر بالاقتراب من صاحب الـ57 عاماً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مايكل شوماخر استفاق من الغيبوبة الطويلة التي تعرّض لها، وأصبح يتحرك على كرسي متحرك بين منزليه، تحت رعاية مباشرة من زوجته كورينا التي ترافقه بشكل دائم، مع وجود فريق طبي خاص من ممرضين ومعالجين على مدار الساعة، من أجل الإشراف على حالته الصحية على مدار الساعة.