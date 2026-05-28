تطورات معقدة في أزمة مورينيو وريال مدريد.. إليك التفاصيل

- تشهد كواليس كرة القدم الأوروبية مفاوضات معقدة بشأن مستقبل المدرب جوزيه مورينيو، حيث يتوسط وكيل الأعمال خورخي مينديز بين بنفيكا وريال مدريد للوصول إلى اتفاق جديد بعد تعثر المحاولة السابقة. - يسعى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إلى تسوية مالية جديدة، بينما يتمسك بنفيكا بقيمة عقد مورينيو البالغة 15 مليون يورو للموسم 2026-2027، مع وجود تفاهم مبدئي يتيح تهدئة الأوضاع. - الاتفاق المحتمل يمنح بنفيكا حرية التفاوض مع مدرب بديل مثل ماركو سيلفا، لكن الصفقة مرهونة بتطورات الانتخابات داخل ريال مدريد.

تشهد كواليس كرة القدم الأوروبية تطورات معقدة تتعلق بمستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، في ظل تحركات متسارعة بين نادي بنفيكا ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وبوساطة من وكيل الأعمال خورخي مينديز، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن المرحلة المقبلة.

وبحسب تقرير صحيفة أبولا البرتغالية اليوم الخميس، فإن الأطراف المعنية دخلت في مفاوضات غير مباشرة خلال الفترة الأخيرة، بعد تعثر في محاولة سابقة لإتمام اتفاق يقضي بانتقال مورينيو إلى ريال مدريد بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل مبلغ مالي قدره نحو 7 ملايين يورو. وأشار المصدر إلى أن الشرط الزمني المرتبط بالاتفاق السابق انتهى، ما أدى إلى إعادة فتح الملف من جديد، وسط تغيّر في المواقف بين الأطراف الثلاثة، خصوصاً مع تمسك بنفيكا بقيمة عقد المدرب القائمة والمقدرة بنحو 15 مليون يورو للموسم 2026-2027.

وفي المقابل، يرى فلورنتينو بيريز أن الوصول إلى تسوية مالية جديدة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في الملف، في وقت يرفض فيه تقديم عرض أعلى من القيمة السابقة التي طُرحت. وبين التقرير أن خورخي مينديز لعب دور الوسيط بين الأطراف، ما أسفر عما وُصف بـ"تفاهم مبدئي" يتيح تهدئة الأوضاع، وضمان عدم وجود عوائق أمام مستقبل المدرب البرتغالي، مع الإبقاء على هامش من السرية بسبب حساسية الملف.

كما تشير المعلومات إلى أن الاتفاق المحتمل يمنح بنفيكا حرية التفاوض مع مدرب بديل، ومن أبرز الأسماء المطروحة، البرتغالي ماركو سيلفا الذي يُعد من الخيارات المفضلة لدى إدارة النادي. ورغم هذا التفاهم، فإن جميع الأطراف ما زالت ملتزمة بعدم الإعلان الرسمي، في ظل ارتباطات انتخابية بريال مدريد، وأخرى تعاقدية قائمة مع بنفيكا، إضافة إلى استمرار التزامات مورينيو مع وضعه الحالي. وتبقى الصفقة مرهونة بتطورات الانتخابات داخل النادي الملكي، حيث يشير مراقبون إلى أن الملف لن يُحسم بشكل نهائي إلا بعد وضوح المشهد الإداري داخل النادي الإسباني.