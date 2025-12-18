تطبيق "يلا".. دليلك إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

- تطبيق "يلا" كمنصة رسمية: قررت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب اعتماد تطبيق "يلا" كمنصة رقمية رسمية لإدارة الخدمات الأساسية للجماهير والصحافيين، بما في ذلك التأشيرات، وبطاقات المشجعين، والتذاكر. - أهمية التطبيق للجماهير: يُطلب من الجماهير تنزيل التطبيق للحصول على هويات مشجعين ضرورية لشراء التذاكر والتأشيرات الإلكترونية، حيث تبدأ البطولة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026. - حماية من الاحتيال: يشجع التطبيق على حماية الجماهير والصحافيين من الاحتيال، خاصة بعد معاناة المشجعين في النسخة السابقة من ارتفاع أسعار التذاكر في السوق السوداء.

قرّرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، الاعتماد على تطبيق "يلا"، الذي سيكون المنصة الرقمية الرسمية، التي سيعتمد عليها الجميع، بمن فيهم الجماهير والصحافيون، خلال أيام المسابقة القارية.

ويُعدّ تطبيق "يلا" المنصة الرقمية الرسمية لإدارة الخدمات الأساسية للجماهير والمسؤولين والإعلام، بما في ذلك طلبات التأشيرة، وبطاقة المشجع، والتذاكر، ومعلومات الدخول، إذ يهدف هذا النظام إلى ضمان تمكّن الإعلاميين، الذين سيغطون البطولة من استكمال الإجراءات الرقمية الإلزامية بسهولة وقبل موعد السفر بوقت كافٍ.

وأما بالنسبة للجماهير، فإن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا 2025 في المغرب، طالبتهم بضرورة تنزيل المنصة الرقمية على هواتفهم المحمولة، لأنهم سيحصلون على هويات مشجعين، التي ستكون ضرورية في عملية اقتناء التذاكر، بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الإلكترونية الخاصة بدخول البلاد، خلال أيام المسابقة القارية، التي ستنطلق اعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

ويُشترط الحصول على هوية مشجع صالحة، عبر تطبيق "يلا"، من أجل شراء التذاكر الخاصة بالمواجهات، بعدما قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا 2025 بتشجيع الجماهير وعائلة كرة القدم على استكمال عملية التسجيل الخاصة بها، لأن كل هوية تخول صاحبها شراء تذكرة واحدة فقط لكل مباراة.

وطالبت اللجنة المنظمة للبطولة الجميع، وخاصة الصحافيين والجماهير، بضرورة تنزيل تطبيق "يلا" على هواتفهم المحمولة، والاعتماد عليه كلياً، لحمايتهم من أي عملية احتيال، وبخاصة المشجعين، الذين عانوا خلال النسخة الماضية في المسابقة القارية، التي أقيمت في ساحل العاج، من شراء التذاكر التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني في السوق السوداء.