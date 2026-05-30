تطبيق أمني خلال كأس العالم 2026 في نيويورك مسرح النهائي

- تطبيق ذكي للأمان: سيتم استخدام تطبيق "بابليك سيفتي باي إيفربريدج" لإرسال التنبيهات الأمنية للمشجعين بلغات متعددة خلال كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، مما يسهل التواصل الفوري مع الجمهور. - تحديات أمنية ولوجستية: تستعد السلطات الأميركية لتحديات ضخمة مع توقع حضور أكثر من مليون زائر، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الحشود ومواجهة المخاطر الأمنية. - تعزيز الأمن والسلامة: رغم التوترات الدولية، لا يوجد تهديد موثوق حتى الآن، وستكون شرطة نيويورك حاضرة بقوة لضمان الأمن، مع حملات توعية لمكافحة الاتجار بالبشر.

يتحضر جمهور كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية للتعامل مع إجراءات غير مسبوقة، مع اعتماد تطبيق ذكي مخصص لإرسال التنبيهات والتعليمات الأمنية بشكل مباشر إلى المشجعين خلال البطولة التي تستضيفها الولايات الأميركية وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز المقبلين.

وسيُستخدم تطبيق "بابليك سيفتي باي إيفربريدج" في ملعب ميتلايف بضاحية نيويورك، الذي يحتضن ثماني مباريات من بينها النهائي، إضافة إلى مناطق المشجعين المحيطة، حيث يتيح للجماهير تلقي التنبيهات الفورية بلغات مختلفة بحسب لغة الهاتف المستخدم.

ويتوفر التطبيق عبر متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور"، ويتطلب التسجيل بواسطة البريد الإلكتروني، فيما يسمح إدخال كلمة "World Cup NJ" بالاشتراك في التنبيهات الخاصة بالمونديال، وحول ذلك قال ديفيد سيروتوفيتش، المسؤول عن التنسيق الأمني بين ولايتي نيوجيرسي ونيويورك، إن التطبيق يمثل "الطريقة الأسرع بالنسبة لنا للوصول إلى المشجعين والزوار، سواء كانوا دوليين أو محليين".

وتستعد السلطات الأميركية لتحديات أمنية ولوجستية ضخمة مع توقع حضور أكثر من مليون زائر إلى المنطقة، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات الأميركية خلال عطلة الرابع من يوليو/ تموز، وأكد نائب قائد شرطة ولاية نيوجيرسي أن المنطقة تواجه تحدياً "غير مسبوق"، مضيفاً: "لا نملك هامشاً للخطأ، ولن نرتكب خطأ".

وتركز الخطط الأمنية على إدارة الحشود وحركة التنقل، خاصة مع تشجيع الجماهير على استخدام وسائل النقل العام، إلى جانب مواجهة مخاطر الطائرات المسيّرة وعمليات الاتجار بالبشر التي تخضع لحملات توعية واسعة خلال البطولة. ورغم التوترات الدولية الحالية، أوضحت السلطات الأمنية أنه "لا يوجد تهديد موثوق" حتى الآن يستهدف المنطقة أو مباريات كأس العالم بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، أكدت شرطة نيويورك أنها ستكون "حاضرة بقوة على الأرض" خلال البطولة، بينما أوضح المسؤولون أن عناصر شرطة الهجرة لن تحضر "بشكل خاص" داخل ملعب ميتلايف، رغم مشاركتها في عمليات مرتبطة بمكافحة التزوير والاتجار بالبشر.