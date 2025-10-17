تصنيف فيفا: المغرب يقترب من التوب 10 وتقدم لتونس والجزائر ومصر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التصنيف الجديد للمنتخبات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والذي شهد تقدماً للمنتخبات العربية، وخصوصاً التي ضمنت التأهل رسمياً إلى بطولة كأس العالم 2026، في وقت لم يشهد ترتيب أول عشرة منتخبات الكثير من التغييرات.

واقترب منتخب المغرب في تصنيف فيفا الجديد من أول عشرة مراكز (كبار كرة القدم في العالم)، باحتلاله المركز الـ12 في الترتيب، وهو الذي يُقدم في السنوات الأخيرة مستوى استثنائياً، وخصوصاً في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، كما سجل رقماً مُميزاً بتحقيقه 16 فوزاً متتالياً في جميع المباريات التي خاضها في آخر عامين حتى الآن.

وتقدم منتخب مصر إلى المركز الـ32، متقدماً ثلاثة مراكز بعد أن حقق فوزين في التصفيات الأفريقية المونديالية وتأهل إلى مونديال 2026، ومثله منتخب الجزائر الذي تقدم ثلاثة مراكز ووصل إلى المركز الـ35، وهو الذي ضمن التأهل إلى المونديال رسمياً أيضاً منتصف هذا الأسبوع. أما منتخب تونس فتقدم بدوره ثلاثة مراكز وأصبح في المركز الـ43 في تصنيف فيفا العالمي، وهو الذي تأهل إلى كأس العالم منتصف هذا الأسبوع أيضاً.

كما تقدم منتخب قطر مركزاً واحداً في التصنيف ووصل إلى المركز الـ52، وهو الذي استفاد من تفوقه على منتخب الإمارات (2-1)، في مواجهة الملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال، ليتأهل منتخب العنابي إلى بطولة كأس العالم للمرة الأولى عبر التصفيات وضمن المشاركة الثانية توالياً بعد مشاركته في نسخة عام 2022 التي استضافها على أرضه قبل ثلاثة أعوام.

وتقدم منتخب السعودية إلى المركز الـ58 والعراق إلى المركز الـ57، في وقت تراجع منتخب الأردن أربعة مراكز ووصل إلى المركز الـ66. أما منتخب سورية فتقدم ستة مراكز بعد التأهل رسمياً إلى بطولة كأس آسيا 2027، واحتل المركز الـ86 في تصنيف فيفا العالمي، وتقدم منتخب لبنان إلى المركز الـ110 بعد اقترابه من التأهل إلى بطولة كأس آسيا، إذ يحتاج لأربع نقاط في أخر مباراتين من التصفيات للتأهل رسمياً.

وعلى صعيد أول عشرة مراكز في التصنيف، حافظ منتخب إسبانيا على الصدارة، وتقدم منتخب الأرجنتين إلى الوصافة، وتراجع منتخب فرنسا إلى المركز الثالث، بينما حافظ منتخبا إنكلترا والبرتغال على المركزين الرابع والخامس، وتقدمت هولندا إلى المركز السادس، وحلت البرازيل في المركز السابع وبلجيكا في المركز الثامن، في وقت تقدمت إيطاليا إلى المركز التاسع، في حين عادت ألمانيا إلى التوب 10، باحتلالها المركز العاشر.