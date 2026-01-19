تصنيف فيفا... المغرب يصل إلى المرتبة الأفضل في تاريخه وتراجع تونس

- قفز منتخب المغرب إلى المركز الثامن عالميًا في تصنيف الفيفا بعد وصوله لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وهو أفضل مركز في تاريخه، رغم خسارته أمام السنغال في النهائي. - حافظت إسبانيا على صدارة التصنيف متفوقة بفارق ضئيل على الأرجنتين، بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث، واستقرت إنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا في مراكزها. - تقدمت السنغال إلى المركز 12 عالميًا، بينما شهدت نيجيريا والكاميرون تقدمًا ملحوظًا، في حين تراجعت تونس إلى المركز 47 بعد خروجها من دور الـ16.

قفز منتخب المغرب إلى المركز الثامن عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي صدر اليوم الاثنين، بعد نهاية كأس أمم أفريقيا 2025، التي خسرها أسود الأطلس في النهائي أمام السنغال بهدفٍ من دون مقابل بعد التمديد على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، في حين حافظ منتخب إسبانيا على الصدارة متفوقاً على نظيره الأرجنتيني الوصيف بفارقٍ ضئيل للغاية.

وتقدّم منتخب المغرب من المركز الحادي عشر إلى المرتبة الثامنة، ليدخل قائمة العشر الأوائل للمرة الأولى منذ شهر إبريل/ نيسان 1998، مع العلم أنّ موقعه الحالي يُعتبر الأفضل في تاريخه على الإطلاق، ليؤكد هذا الجيل تحت قيادة المدرب وليد الركراكي رغم خسارته النهائي أمام السنغال في سيناريو مثير قيمته الكبيرة.

وجاء منتخب فرنسا في المركز الثالث من دون تغيير، وكذلك حافظت إنكلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا على مراتبها توالياً، في الوقت الذي تراجع فيه منتخب بلجيكا إلى المرتبة التاسعة، وباتت ألمانيا عاشرة وكرواتيا 11 عالمياً، بينما تقدّمت السنغال سبع مراتب دفعة واحدة لتصبح الـ12 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي.

واحتلّت نيجيريا المركز الـ26 عالمياً بعد تقدّمها 12 خطوة إلى الأمام، والكاميرون 45 مع تجاوزها 12 منتخباً هي الأخرى، في حين احتلّت الجزائر المركز الثامن والعشرين، ومصر 31 بوصولها إلى نصف النهائي، وساحل العاج 37، وجمهورية الكونغو 48، بينما تراجع منتخب تونس ستة مراكز كاملة بعد خيبة الأمل بالخروج من دور الـ16 في أمم أفريقيا الأخيرة على يد مالي ليصبح في المرتبة الـ47 عالمياً.