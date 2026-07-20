تصنيف فيفا: إسبانيا في الصدارة ومصر تتقدم مقابل تراجع تونس والأردن

- توجت إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، مما جعلها تتصدر التصنيف العالمي للمنتخبات، بينما تراجعت الأرجنتين إلى المركز الثاني بعد خسارتها في النهائي. - شهد التصنيف العالمي تغييرات ملحوظة، حيث تقدمت البرازيل إلى المركز الخامس، والمغرب إلى السادس، بينما تراجعت البرتغال إلى السابع، وخرجت ألمانيا من قائمة العشرة الأوائل. - على الصعيد العربي، حقق منتخب مصر تقدماً ملحوظاً ليصل إلى المركز 24، بينما تراجعت تونس بشكل كبير إلى المركز 57 بعد أداء ضعيف في دور المجموعات.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن التصنيف الجديد للمنتخبات عقب وصول بطولة كأس العالم 2026 إلى نهايتها، بعدما شهدت العديد من التغييرات، إذ ارتقت إسبانيا المتوجة باللقب إلى المركز الأول عقب تجاوزها الأرجنتين في اللقاء الختامي على ملعب نيويورك-نيوجيرسي، في حين تراجع "التانغو" مرتبة إلى الخلف ليصبح في الوصافة بعدما كان زملاء ليونيل ميسي يمنون النفس بالبقاء في القمة من خلال الظفر باللقب العالمي الرابع في تاريخ بلاد الفضة.

وحافظت فرنسا وإنكلترا على المركزين الثالث والرابع، بينما تقدّمت البرازيل إلى المرتبة الخامسة في حين جاء المغرب سادساً رغم خروجه من ربع النهائي على يد الديوك، تزامناً مع فقدان البرتغال مقعدين لتصبح سابعة، بعدما فشل زملاء النجم كريستيانو رونالدو في الذهاب بعيداً، عقب وداع المونديال من ثمن النهائي، أما المرتبة الثامنة، فكانت من نصيب بلجيكا على حساب هولندا التي تراجعت مركزاً للخلف، ليُكمل منتخب المكسيك قائمة المنتخبات العشرة الأوائل بعد قفزه 4 خطوات إلى الأمام، أما ألمانيا، فغادرت القائمة لتصبح الـ12 عالمياً، وأصبحت إيطاليا التي لم تشارك في المونديال في المركز الـ15.

على الصعيد العربي، أحرز منتخب مصر تقدماً ملحوظاً ليقفز إلى المركز الرابع والعشرين (+5)، بينما احتلت الجزائر المرتبة التاسعة والعشرين عالمياً (-1)، في الوقت الذي كان التراجع الأكبر من نصيب منتخب تونس، الذي فقد 12 مركزاً ليُصبح ترتيبه الـ57 عالمياً عقب الهزائم الكبيرة في دور المجموعات أمام السويد واليابان وهولندا، أما منتخب السعودية، فقد أصبح في المركز الـ58 (+3)، وقطر الـ59 (-1)، والعراق 63 بفقدانه 6 مراتب، والأردن 70 بعد تراجعه إلى الوراء 10 خطوات إثر الوداع من دور المجموعات، حيث ضمت مجموعته الأرجنتين والنمسا والأردن.

وحقق منتخب النرويج أكبر قفزة بين الفرق، بعدما استطاع زملاء إرلينغ هالاند اكتساب 12 مركزاً (19 عالمياً)، عقب بلوغ ربع النهائي بعد تجاوز عقبة البرازيل في دور الـ16، في الوقت الذي جاءت فيها كولومبيا على سبيل المثال في المرتبة الـ11 (+2)، وكرواتيا الـ13 (-2).