تصنيف التنس: يانيك سينر يستعيد الصدارة من ألكاراز

استعاد النجم الإيطالي يانيك سينر (24 سنة) صدارة التنصيف العالمي في التنس من منافسه المباشر الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، وذلك بعد تجريده من لقب بطولة مونتي كارلو للماسترز ذات الألف نقطة بالفوز عليه في المباراة النهائية.

وفاز الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً) على الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) في نهائي بطولة مونتي كارلو للتنس (فئة 1000 نقطة). وانتصر الإيطالي، اليوم الأحد، بنتيجة (2ـ0)، تفاصيلها (7ـ6 و6ـ3)، في مواجهة استمرت ساعتين و15 دقيقة، أثبتت للجماهير أنهما اللاعبان الأفضل، ليحصد سينر اللقب رقم 27 في مسيرته، مُحققاً الانتصار السابع على ألكاراز، مقابل 11 فوزاً للاعب الإسباني.

وكان ألكاراز انتزع المركز الأول من سينر في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قبل أن يتخلى عنه مجدداً بعدما فشل في الدفاع عن لقبه في الإمارة، ويواصل النجمان الشابان هيمنتهما الكاملة على عالم الكرة الصفراء، إذ يتقدمان بفارق شاسع عن الألماني ألكسندر زفيريف الثالث والذي بلغ نصف نهائي دورة مونتي كارلو قبل أن يُخرج على يد سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع الذي لم يُشارك في الإمارة، إذ لم يكن أمامه سوى عشر نقاط للدفاع عنها.

في المقابل، تراجع الإيطالي لورنتسو موزيتي، وصيف النسخة الماضية والذي خرج هذا العام باكراً من بطولة مونتي كارلو وتحديداً منذ مباراته الأولى أمام فالنتان فاشيرو من موناكو في الدور الثاني، أربع مراتب ليحتل المركز التاسع، وأتاح ذلك للكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي خرج من ربع النهائي التقدم مركزين ليحتل المرتبة الخامسة، معادلاً أفضل تصنيف له والذي كان قد بلغه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما استفاد من تراجع موزيتي كل من الأميركي بن شيلتون الذي تقدم مركزين إلى السادس ومواطنه تايلور فريتس الذي أصبح ثامناً، رغم عدم مشاركتهما في مونتي كارلو، بدوره، تراجع الأسترالي أليكس دي مينور مركزاً واحداً ليصبح في المرتبة السابعة، بعد خسارته في ربع النهائي أمام فاشيرو الذي كان أكبر المتقدمين بعد بلوغه نصف النهائي في مونتي كارلو للمرة الأولى في تاريخه، ليصعد إلى المركز الـ17، وهو أفضل تصنيف في مسيرته عن عمر 27 عاماً.

وفي فئة السيدات، تقدمت الروسية ميرا أندرييفا مركزاً واحداً لتحتل المرتبة التاسعة بعد تتويجها بلقب دورة لينز النمساوية، في حين واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إحكام قبضتها على الصدارة، في وقت حققت النمساوية من أصول روسية أناستازيا بوتابوفا أفضل نتيجة هذا الأسبوع بعد بلوغها نهائي لينز، إذ تقدمت 43 مركزاً لتصل إلى المرتبة الـ54 عالمياً، بعدما كانت بلغت سابقاً المركز الـ21 في شهر يونيو/حزيران عام 2023.