تصنيف التنس: سينر يبتعد في الصدارة وسفيتولينا إلى المركز السابع

- يانيك سينر يتصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس بعد فوزه ببطولة روما المفتوحة، موسعاً الفارق مع كارلوس ألكاراز، بينما تقدم كاسبر رود إلى المركز الـ17 بعد قفزة كبيرة في التصنيف. - دانييل ميدفيديف يتقدم إلى المركز السابع في التصنيف العالمي، بينما تراجع كل من تايلور فريتز وأليكس دي مينور، ودخل ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل. - في فئة السيدات، إلينا سفيتولينا تتقدم إلى المركز السابع بعد فوزها ببطولة روما، بينما تراجعت ميرا أندريفا، وتقدمت كارولينا موخوفا إلى قائمة العشرة الأوائل.

ابتعد النجم الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر الاثنين، عن منافسه النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز، وذلك بعد ساعات من التتويج بلقب بطولة روما المفتوحة للتنس أمس الأحد.

ووسّع سينر الفارق مع منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز صاحب المركز الثاني في التصنيف، مستفيداً من تتويجه بلقب جديد على مستوى بطولات الأساتذة "فئة 1000 نقطة"، إثر حصده لقب بطولة روما المفتوحة للتنس، على حساب النرويجي كاسبر رود، الذي بدوره حقق قفزة كبيرة في التصنيف بتقدمه ثمانية مراكز ليصل إلى المركز الـ17 في التصنيف العالمي.

وعلى مستوى العشرة الأوائل، تقدم الروسي دانييل ميدفيديف خطوتين ليحتل المركز السابع بعدما ودع بطولة روما المفتوحة بالخسارة أمام سينر في دور الثمانية، بينما تراجع خطوة واحدة كل من الأميركي تايلور فريتز والأسترالي أليكس دي مينور، ليحتلا المركزين الثامن والتاسع توالياً. كما دخل الكازاخي ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل على حساب الإيطالي لورينزو موسيتي الذي تراجع إلى المركز الـ11، كما تقدم الإسباني رافاييل خودار خمس خطوات، ليحتل المركز الـ29، بينما قفز الصربي ميومير كيسمانوفيتش 23 خطوة للأمام ليحتل المركز الـ47 ويحضر بين أول 50 لاعباً في التصنيف.

وفي فئة السيدات، تقدمت الأوكرانية إلينا سفيتولينا في التصنيف العالمي للاعبات التنس، وتحركت سفيتولينا ثلاثة مراكز إلى الأمام لتحتل المركز السابع عالمياً بعد تتويجها بلقب بطولة روما المفتوحة للأساتذة "فئة 1000 نقطة"، المقامة على الملاعب الترابية بالفوز على منافستها الأميركية، كوكو جوف، المصنفة الرابعة في المباراة النهائية.

في المقابل تراجعت الروسية ميرا أندريفا خطوة للوراء لتحتل المركز الثامن، بينما دخلت التشيكية كارولينا موخوفا قائمة العشرة الأول بتقدمها مركزاً واحداً، أما الإيطالية جاسمين باوليني فخرجت من قائمة العشرة الأول بتراجعها خمس خطوات للوراء، لتحتل المركز الـ13، بعد خروجها المبكر من بطولة روما، بينما تقدّمت الرومانية سورانا كريستيا تسعة مراكز، لتحتل المرتبة الـ18 بعد وصولها إلى قبل النهائي في روما. كما دخلت اللاتفية يلينا أوستابينكو قائمة أول 30 لاعبة في التصنيف باحتلالها المركز الـ29 بعدما تقدمت أيضاً سبعة مراكز إلى الأمام.