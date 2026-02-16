تصنيف التنس: دي مينور يستعيد أفضل مركز له ومبوكو تدخل التوب 10

- أليكس دي مينور يستعيد أفضل مركز له في تصنيف التنس العالمي بعد فوزه ببطولة روتردام، بينما يحتفظ كارلوس ألكاراز بالصدارة أمام يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش. - في تصنيف الرجال، تراجع فيليكس أوجيه-ألياسيم وتايلور فريتز مركزاً واحداً، بينما تقدم لوتشانو دارديري إلى المركز الـ21، وهو أفضل تصنيف له. - في تصنيف السيدات، دخلت فيكتوريا مبوكو نادي العشر الأوليات، بينما تصدرت أرينا سابالينكا التصنيف العالمي، وتقدمت كوكو غوف وجيسيكا بيغولا إلى المركزين الرابع والخامس.

استعاد النجم الأسترالي أليكس دي مينور (26 سنة)، المتوج بلقب بطولة روتردام المفتوحة للتنس أمس الأحد، أفضل مركز له في مسيرته في تصنيف التنس العالمي، الصادر الاثنين، إذ احتفظ الإسباني كارلوس ألكاراز بالصدارة أمام الإيطالي يانيك سينر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وشهد تصنيف التنس الجديد تراجع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الخاسر في نهائي الدورة الهولندية، مركزاً واحداً وأصبح في المركز السابع، والأمر نفسه بالنسبة للأميركي تايلور فريتز المركز الثامن الذي خسر بدوره نهائي دورة دالاس أمام مواطنه بن شيلتون، في حين بقي بن شيلتون في المركز التاسع على الرغم من تتويجه بطلاً في تكساس، على غرار الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الذي بقي في المركز الـ19 رغم تتويجه بلقب دورة بوينس آيرس الأرجنتينية على الملاعب الترابية. في المقابل حقق الإيطالي لوتشانو دارديري، وصيف بطل الدورة الأرجنتينية، تقدماً بمركزين وأصبح في المركز الـ21، وهو أفضل تصنيف في مسيرته عند سن الـ24.

في فئة السيدات، دخلت الكندية فيكتوريا مبوكو لأول مرة نادي العشر الأوليات في تصنيف التنس بارتقائها ثلاثة مراكز، وأصبحت عاشرة بعد بلوغها نهائي دورة الدوحة للألف نقطة والتي أحرزت لقبها التشيكية كارولينا موخوفا؛ الصاعدة إلى المركز الـ11، في حين واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا تصدر التصنيف العالمي أمام البولندية إيغا شفيونتيك، وكلتاهما لم تشاركا في دورة الدوحة، فيما احتفظت الكازاخستانية إلينا ريباكينا بالمركز الثالث رغم خروجها من الدور ربع النهائي في البطولة القطرية أمام مبوكو. أما الأميركية أماندا أنيسيموفا؛ حاملة اللقب في الدوحة، التي ودّعت هذا العام منذ مباراتها الأولى في الدور الثاني، فتراجعت مركزين وأصبحت في المرتبة السادسة، ما فسح المجال أمام مواطنتيها كوكو غوف وجيسيكا بيغولا للتقدم إلى المركزين الرابع والخامس توالياً.