تصنيف التنس العالمي: تراجع ألكاراز وريباكينا تقترب من سابالينكا

لم يشهد ترتيب تصنيف التنس العالمي تعديلات كبيرة بخصوص الصدارة، إذ حافظ النجم الإيطالي يانيك سينر على صدارته مقابل تراجع النجم الإسباني كارلوس ألكاراز قليلاً، في وقت اقتربت النجمة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا من المتصدرة آرينا سابالينكا.

وحافظ ألكاراز على وصافته لتصنيف التنس العالمي رغم خسارته 280 نقطة، بعدما خسر الصدارة الأسبوع الماضي بفقدانه لقب بطل دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة بسقوطه أمام الإيطالي يانيك سينر، وبالتالي حافظ على تقدم مريح أمام الألماني ألكسندر زفيريف الذي لا يزال في المركز الثالث بعد فقدانه لقبه بطلاً لدورة ميونخ بخروجه من نصف النهائي حيث خسر 300 نقطة.

وحافظ اللاعب الأميركي بن شيلتون، الفائز بلقب بطولة ميونخ الألمانية، على المركز السادس، لكنه اقترب أكثر من الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الخامس، كما ارتقى الإيطالي فلافيو كوبولي الخاسر في نهائي ميونخ بعدما جرد زفيريف من لقبه، ثلاثة مراكز إلى الـ13، وعاد إلى أفضل تصنيف له الذي احتله سابقاً في 30 مارس/آذار الفائت.

كما تقدم الفرنسي أرتور فيس خمسة مراكز في اليوم التالي لفوزه بلقب دورة برشلونة، فاحتل المركز 25 بينما تقدم وصيفه في النهائي الروسي أندريه روبليف إلى المركز 12 قبل انطلاق دورة مدريد لماسترز الألف نقطة هذا الأسبوع. وفي فئة السيدات، قلّصت النجمة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، الثانية الفارق إلى 2395 نقطة مع البيلاروسية آرينا سابالينكا، متصدرة التصنيف العالمي للتنس، غداة فوزها بلقب دورة شتوتغارت الألمانية لفئة 500 نقطة، فيما غابت المصنفة أولى عن الملاعب الأسبوع الماضي بانتظار عودتها في دورة مدريد للتنس ذات الألف نقطة هذا الأسبوع.

وبعد وصولها إلى نهائي دورة شتوتغارت، تقدمت التشيكية كارولينا موخوفا مرتبة وأصبحت في المركز الـ11، في حين ارتقت الشابة الروسية ميرا أندرييفا التي خرجت من الدور نصف النهائي في ألمانيا مرتبة وتقدمت إلى المركز الثامن، وبفوزها بلقب دورة روان الفرنسية، تقدمت الأوكرانية مارتا كوستيوك خمسة مراكز دفعة واحدة وأصبحت في المرتبة الـ23 عالمياً.