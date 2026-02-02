تصنيف التنس: ألكاراز يبتعد في الصدارة وديوكوفيتش ثالثاً

- كارلوس ألكاراز يعزز صدارته في تصنيف التنس العالمي بفارق 3350 نقطة بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، بينما يتراجع يانيك سينر إلى المركز الثاني بخسارته 1200 نقطة. - نوفاك ديوكوفيتش يتقدم إلى المركز الثالث بعد إضافة 500 نقطة لوصوله إلى نهائي البطولة، في حين يتراجع ألكسندر زفيريف بخسارته 500 نقطة. - في فئة السيدات، تتقدم إيلينا ريباكينا إلى المركز الثالث بعد فوزها بالبطولة، بينما تحافظ أرينا سابالينكا على الصدارة بـ10990 نقطة.

ابتعد النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، في تصنيف التنس العالمي لفئة الرجال، عن منافسه الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في وقت شهد التصنيف تقدم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، والكازاخستانية، إيلينا ريباكينا. وأضاف ألكاراز 1600 نقطة بعد تحقيقه لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملعب ملبورن بارك، أمس الأحد، ما جعله يبتعد عن ملاحقه بفارق 3350 نقطة، ونتيجة تنازله عن لقب البطولة الأسترالية بخروجه من الدور نصف النهائي أمام الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، خسر سينر 1200 نقطة في التصنيف الجديد، ليتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب.

في المقابل، خسر اللاعب الألماني، ألكسندر زفيريف، 500 نقطة نتيجة فشله في تكرار سيناريو العام الماضي حين وصل إلى النهائي، بخروجه من دور الأربعة على يد ألكاراز، ما سمح لديوكوفيتش بتجاوزه والصعود إلى المركز الثالث بعدما أضاف 500 نقطة إلى رصيده بوصوله إلى نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى للمرة الـ11 في مسيرته. وشهدت المراكز العشرة الأولى صعود الأميركي تايلور فريتز مركزين إلى السابع على حساب مواطنه بن شيلتون الذي تراجع للتاسع.

وفي فئة السيدات، صعدت ريباكينا مركزين وباتت ثالثة بفارق ضئيل جداً عن البولندية إيغا شفيونتيك الثانية (7610 مقابل 7978) بعد إحرازها لقب أستراليا المفتوحة على حساب المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا التي حافظت على الصدارة بـ10990 نقطة. وبموازاة صعود ريباكينا التي عادلت أفضل تصنيف لها والذي وصلت إليه في شهر يونيو/حزيران عام 2023، هبطت الأميركية كوكو غوف مركزين وباتت خامسة، في وقت تراجعت مواطنتها ماديسون كيز ستة مراكز وباتت في المركز الـ 15 نتيجة تنازلها عن لقب البطولة الأسترالية بخروجها من ثمن النهائي أمام منافستها الأميركية، جيسيكا بيغولا، صاحبة المركز السادس.