تصنيف أفضل أندية العالم: تفوق سعودي ومصري على مستوى العرب

- تصدر نادي الهلال السعودي تصنيف الأندية العربية في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لشهر فبراير، حيث جاء في المركز 25 عالميًا، يليه الأهلي السعودي في المركز 52، وبيراميدز المصري في المركز 56. - هيمنت الأندية الإنجليزية على قائمة أفضل 20 ناديًا عالميًا، حيث تضمنت ستة أندية، بينما تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي القائمة، مما يعكس سيطرة الدوريات الكبرى. - ضمت قائمة أفضل 100 نادٍ في العالم 69 ناديًا من أوروبا، و24 من أمريكا الجنوبية، وثلاثة أندية آسيوية، مع مشاركة 34 دولة في هذه الفئة.

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن تصنيف شهر فبراير/شباط لأفضل 500 نادٍ في العالم، والذي يعكس نتائج الأندية في البطولات المحلية والقارية والدولية خلال الفترة الأخيرة. وتصدر نادي الهلال السعودي تصنيف الأندية العربية، بعد أن جاء في المركز 25، ومن خلفه مواطنه الأهلي بالمركز 52، ومن ثم بيراميدز المصري (56)، ومواطنه الأهلي (96)، ومن ثم الترجي التونسي (133).

وفي قائمة أفضل 20 نادياً عالمياً التي تصدرها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حضر ممثلو سبع دول فقط، مع هيمنة واضحة للأندية الإنكليزية بواقع ستة أندية، تلتها إسبانيا بأربعة أندية، ثم البرازيل وإيطاليا بثلاثة أندية لكل منهما، ما يعكس استمرار سيطرة الدوريات الكبرى على قمة الهرم. وضمن قائمة أفضل 50 نادياً في العالم سيطر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بـ39 نادياً، مقابل عشرة أندية من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، ونادٍ واحد فقط من الاتحاد الآسيوي.

وشاركت 18 دولة في هذه الفئة، توزعت بين 13 دولة أوروبية، وأربع من أميركا الجنوبية، ودولة آسيوية واحدة. وتصدرت إنكلترا القائمة بثمانية أندية، تلتها البرازيل وإيطاليا بثمانية أندية لكل منهما، ثم ألمانيا بخمسة، والبرتغال وإسبانيا بأربعة أندية. أما قائمة أفضل 100 نادٍ في العالم، فقد ضمّت 69 نادياً من أوروبا، و24 من أميركا الجنوبية، إلى جانب ثلاثة أندية آسيوية، وناديين من أفريقيا، وناديين من اتحاد الكونكاكاف. وشاركت 34 دولة في هذه الفئة، بواقع 23 دولة أوروبية، وسبع دول من أميركا الجنوبية، ودولتين من الكونكاكاف، ودولة واحدة من آسيا وأخرى من أفريقيا.