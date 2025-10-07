- التصفيات الأفريقية: تتنافس منتخبات مثل مصر والجزائر وغانا وساحل العاج والسنغال للتأهل لمونديال 2026، حيث تعتمد فرص التأهل على الفوز في المباريات القادمة وتعثر المنافسين. - التصفيات الآسيوية: بعد تأهل ستة منتخبات، تتنافس منتخبات أخرى في الدوحة وجدة، حيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة، بينما يتواجه الوصيفان في مرحلة خامسة للتأهل إلى الملحق. - التصفيات الأوروبية: يمكن لمنتخبات كرواتيا وفرنسا وسويسرا وإنكلترا والنرويج والبرتغال وإسبانيا التأهل بالفوز في المباريات القادمة وتعثر المنافسين.

ستشهد التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، تأهل منتخبات إضافية في نافذة فيفا الدولية التي تنطلق منتصف هذا الأسبوع وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، فمن هي المنتخبات القادرة على حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم التي ستُقام في صيف عام 2026، في أميركا وكندا والمكسيك؟

وضمن 18 منتخباً التأهل رسمياً إلى مونديال 2026، على أن يصل العدد إلى 42 مع نهاية عام 2025، بانتظار تأهل ست منتخبات أخرى في عام 2026، من الملاحق القارية المؤهلة تحت رعاية فيفا، ولكن النافذة الدولية التي ستُقام في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ستشهد تأهل منتخبات جديدة إلى بطولة كأس العالم من مختلف الاتحادات القارية التي تشارك منتخباتها في التصفيات.

بدايةً من منتخب مصر الذي من الممكن أن يضمن التأهل رسمياً إلى مونديال 2026، يوم غدٍ الأربعاء، في حال الفوز على منتخب جيبوتي، أو فشل بوركينا فاسو بتحقيق الفوز على منتخب سيراليون، في وقت سيتأهل منتخب الجزائر يوم الخميس المقبل في حال الفوز على منتخب الصومال، أو التعادل مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو احتمال خسارة أوغندا وموزمبيق. في المقابل سيتأهل منتخب غانا في حال التفوق على جمهورية أفريقيا الوسطى وفشل منتخب مدغشقر في التفوق على جزر القمر، وسيتأهل منتخب ساحل العاج إذا تفوق على منتخب سيشل مقابل خسارة الغابون أمام غامبيا، في وقت سيتأهل منتخب السنغال إذا تفوق على جنوب السودان وفشل منتخب الكونغو الديمقراطية في التفوق على منتخب توغو في هذه الجولة من التصفيات.

وعن منطقة آسيا، وبعد أن تأهلت ستة منتخبات إلى بطولة مونديال 2026، ستخوض ستة منتخبات أخرى منافسات الدور الرابع في الدوحة وجدة بين الـ8 والـ14 من الشهر الحالي، حيثُ ستخوض قطر والإمارات وعمان منافسات المجموعة الأولى، والسعودية والعراق وإندونيسيا منافسات المجموعة الثانية، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى كأس العالم، ويتواجه الوصيفان في مرحلة خامسة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني تؤهل إلى الملحق.

وبالنسبة لتصفيات القارة الأوروبية، من المتوقع أن يتأهل أول منتخب أوروبي إلى بطولة كأس العالم 2026، في نافذة شهر أكتوبر الحالي، فمنتخب كرواتيا سيتأهل إذا فاز على تشيكيا وجبل طارق، مع فشل منتخب تشيكيا في الفوز على منتخب جزر الفارو، ويُمكن التأهل أيضاً في حال فوز كرواتيا على تشيكيا وتعادلها مع جبل طارق، وخسرت تشيكيا أمام جزر فارو. في المقابل ستتأهل فرنسا رسمياً إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وتعادلت أيسلندا مع أوكرانيا، وكذلك إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وخسرت أيسلندا أمام أوكرانيا، وفشلت أوكرانيا في التفوق على أذربيجان.

وستتأهل سويسرا إذا فازت على السويد وسلوفينيا، وفشلت كوسوفو في الفوز على سلوفينيا والسويد، في وقت ستضمن إنكلترا التأهل إذا فازت على لاتفيا، ولم تفز صربيا في مباراتيها ضد ألبانيا وأندورا، أو إذا تعادلت صربيا مع لاتفيا ثم فشلت في التفوق على أندورا، كما ويتأهل منتخب النرويج رسمياً إذا تفوق على منتخب الكيان الصهيوني، وفشلت إيطاليا في الفوز في أي من مباراتيها ضد إستونيا والكيان. أما منتخب البرتغال فيُمكنه التأهل في حال التفوق على منتخب جمهورية أيرلندا والمجر، وفشل منتخب أرمينيا في الفوز ضد المجر وجمهورية أيرلندا، في حين تتأهل إسبانيا إذا فازت على جورجيا وبلغاريا، وفشلت تركيا في التفوق على بلغاريا، وانتهت مباراة تركيا وجورجيا بالتعادل.