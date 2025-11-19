- شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 لحظات درامية مثيرة، حيث تأهلت منتخبات اسكتلندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا وإسبانيا مباشرة، لتنضم إلى إنكلترا وفرنسا وكرواتيا والبرتغال والنرويج وألمانيا وهولندا. - تألق الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي بهدف مقصي مذهل، بينما أضاف كيني ماكلين هدفاً عالمياً من منتصف الملعب، ليضمن لاسكتلندا التأهل بعد غياب 28 عاماً. - واصلت بلجيكا تألقها بفوز ساحق على ليشتنشتاين، بينما حققت ويلز انتصاراً كبيراً على مقدونيا الشمالية، مما منحها دفعة معنوية قبل الملحق الأوروبي.

شهد اليوم الأخير من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، أحداثاً مثيرة للجدل، ومليئة بالدراما الكروية، بين أهداف عالمية كان في مقدمتها هدفا الاسكتلنديين سكوت ماكتوميناي وكيني ماكلين، وأخرى عكسية صدمت الجماهير، إضافة إلى لحظات حسم امتزجت فيها الإثارة بالتوتر. كذلك عرفت بعض المباريات المصيرية سيناريوهات لا تُنسى، قبل أن يُسدل الستار على المنتخبات المتأهلة بشكل مباشر إلى المونديال، وهي اسكتلندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا وإسبانيا، لتنضم إلى ركب إنكلترا وفرنسا وكرواتيا والبرتغال والنرويج وألمانيا وهولندا.

وقدّم الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي واحداً من أجمل أهداف التصفيات الأوروبية على الإطلاق، حين أطلق مقصية مذهلة سكنت شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، في الدقيقة الرابعة، ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ خطف كيني ماكلين الأضواء هو الآخر بهدف عالمي من منتصف الملعب في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح اسكتلندا فوزاً مثيراً بنتيجة (4-2)، ويرفع رصيدها إلى 13 نقطة، لتعود إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاماً، بينما توقف رصيد الدنمارك عند عشر نقاط في الوصافة.

وتواصل عرض الأهداف العالمية في الجولة الأخيرة، بعدما خطف البلغاري جورجي روسيف الأنظار بمقصية رائعة هزت شباك جورجيا بطريقة فنية مميزة، ضمن المباراة التي انتهت بفوز بلغاريا (2-1)، وكان هذا الهدف من أجمل لقطات المجموعة الخامسة، التي حُسمت صدارتها لمنتخب إسبانيا، الذي اكتفى بالتعادل (2-2) أمام تركيا، التي ضمنت مقعداً في الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2026، أما جورجيا وبلغاريا فأنهتا التصفيات في المركزين الثالث والرابع توالياً.

وأكدت بلجيكا حضورها القوي في التصفيات، بعد فوز ساحق على ليشتنشتاين بنتيجة (7-0)، في مباراة تألق فيها نجم مانشستر سيتي الإنكليزي جيريمي دوكو، الذي سجل هدفين رائعين، إلى جانب أهداف هانز فاناكن وبراندون ميشيل وأليكسيس ساليمايكيرس، وهدفي شارل دي كيتيلاري، وبهذا الفوز العريض رفعت بلجيكا رصيدها إلى 18 نقطة لتتصدر المجموعة العاشرة بفارق نقطتين عن ويلز الوصيفة، وتضمن تأهلها المباشر إلى نهائيات كأس العالم بثقة كبيرة.

وتواصل مهرجان الأهداف المذهلة في التصفيات الأوروبية، وهذه المرة عبر ويلز، التي اكتسحت مقدونيا الشمالية (7-1)، في مباراة شهدت لمحات فنية لافتة، أبرزها هدف بيرنان جونسون الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلى جانب ركلة حرة رائعة من هاري ويلسون سجل منها الهدف السادس بأسلوب مثالي، ومنح هذا الانتصار ويلز دفعة معنوية كبيرة، قبل خوض الملحق الأوروبي، في مارس/ آذار المقبل، بحثاً عن بطاقة إضافية نحو المونديال.

ولم تخلُ الجولة من اللقطات الغريبة، إذ واصل منتخب سان مارينو معاناته بتسجيل هدفين عكسيين عن طريق روسي وجياكومو فالنتيني في مرماهما، خلال المباراة، التي خسرها أمام رومانيا (1-7)، ورغم النتيجة الثقيلة، فإن الأنظار توجهت نحو المنتخب النمساوي، الذي خطف بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة بعد تعادله (1-1) أمام البوسنة والهرسك، التي ستنافس في الملحق، مع الإشارة إلى أن منتخب سويسرا نجح في بلوغ مونديال 2026 عن المجموعة الثانية، وذلك إثر تعادله مع منتخب كوسوفو الوصيف (1-1).