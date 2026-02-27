تصفيات مونديال السلة: الأردن ينجز مهمة إيران ولبنان تتخطى السعودية

- واصل منتخب الأردن لكرة السلة تألقه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027 بفوزه الثالث على التوالي، متصدراً مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط بعد انتصاره على إيران 73-60. - شهدت المجموعة الرابعة تقاسم قطر ولبنان والسعودية الصدارة برصيد 5 نقاط لكل منهم، بينما تستعد قطر لمواجهة السعودية في مباراتها الرابعة. - تشارك 16 منتخباً في التصفيات موزعة على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني، مع تنظيم التصفيات عبر ست نوافذ زمنية حتى مارس 2027.

‏واصل منتخب الأردن الأول للرجال بكرة السلة، عروضه القوية، محققاً فوزه الثالث توالياً في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (قطر 2027)، وذلك بفوزه على نظيره المنتخب الإيراني بنتيجة 73-60، في لقاء جمعهما اليوم الجمعة في مجمع نهاد نوفل الرياضي في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن النافذة الثانية عن المجموعة الثالثة. ‏وحقق المنتخب اللبناني انتصاراً مستحقاً على السعودية بنتيجة 94-64، في لقاء آخر أقيم اليوم أيضاً ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما شهدت المجموعة ذاتها فوز قطر على الهند 99-73.

وانفرد "صقور النشامى" في صدارة ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط، ليفض الشراكة مع إيران، التي استقرت في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما حلت سورية بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزها على المنتخب العراقي بنتيجة (78-70) لحساب مباريات المجموعة ذاتها، لتستقر العراق رابعة برصيد 3 نقاط. ‏‏ومن المقرّر أن يلتقي منتخب الأردن مع المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل، في صالة مجمع نهاد نوفل ببيروت، ضمن ختام مشواره بالنافذة الثانية.

كما تقاسمت منتخبات قطر ولبنان والسعودية صدارة المجموعة الرابعة بـ 5 نقاط لكل منهم، فيما ظل المنتخب الهندي برصيد 3 نقاط. ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري مباراته الرابعة بالمجموعة باستضافة المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل على صالة لوسيل متعدّدة الاستخدامات.

وتشهد التصفيات الآسيوية والأوقيانية مشاركة 16 منتخباً، جرى توزيعها على أربع مجموعات، إذ ضمت المجموعة الأولى منتخبات أستراليا، نيوزيلندا، الفيليبين، وغوام، وضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، وتايوان، والمجموعة الثالثة منتخبات إيران، الأردن، سورية، والعراق، بينما جاء منتخب قطر في المجموعة الرابعة إلى جانب لبنان، السعودية، والهند. ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني، على أن توزع المنتخبات المتأهلة على مجموعتَين جديدتين، ويتأهل من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم، إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الرابع من المجموعتين. ويجري تنظيم التصفيات عبر ستّ نوافذ زمنية تمتد على مدار أكثر من عام ونصف العام، بداية من نوفمبر 2025 وحتّى مارس 2027.