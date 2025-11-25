تصفيات كأس العرب 2025: مُهمة كويتية وطموح فلسطيني وحُلم سوري

- تتجه الأنظار إلى الدوحة لمتابعة تصفيات كأس العرب 2025، حيث يواجه منتخب موريتانيا نظيره الكويتي على استاد جاسم بن حمد، في محاولة للكويت للعودة إلى الساحة العربية بعد غيابها عن نسخة 2021. - يواجه منتخب فلسطين تحديات كبيرة أمام ليبيا في استاد الغرافة، مع غيابات مؤثرة قد تعرقل تأهله، مما يضع المدرب إيهاب أبو جزر في موقف صعب للتعامل مع الخيارات المتاحة. - في استاد حمد الكبير، يلتقي منتخب سورية مع جنوب السودان، حيث يسعى المدرب خوسيه لانا لتحقيق التأهل بمساعدة ثلاثي الهجوم المميز، عمر خربين، ياسين سامية، وأنطونيو يعقوب.

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل متابعة ثلاث مواجهات بين المنتخبات المتنافسة، على بطاقات التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025، التي ستنطلق من الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم وحتى 18 من الشهر نفسه.

وعلى استاد جاسم بن حمد، تقام أول مواجهة في تصفيات كأس العرب 2025، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القدس المحتلة، عندما يواجه منتخب موريتانيا نظيره الكويتي، الذي يطمح إلى رسم السعادة على وجوه جماهيره، وخطف بطاقة التأهل، بعدما غاب "الأزرق" عن النسخة الاستثنائية، التي حدثت في قطر عام 2021.

ورغم تراجع الحضور الكويتي في الساحة القارية والدولية خلال السنوات الماضية، إلّا أن "الأزرق" هو أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس الخليج بواقع عشرة ألقاب، ويُعد أول منتخب عربي يحصد لقب كأس آسيا، وكان ذلك عام 1980. واليوم، يقف المنتخب الكويتي أمام فرصة جديدة لإثبات نفسه عربياً، عبر مواجهة حاسمة أمام منتخب موريتانيا. ومن أجل ذلك، يتسلح المنتخب الكويتي بالعديد من لاعبي الخبرة، وعلى رأسهم فهد الهاجري.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، يلعب منتخب فلسطين مع نظيره الليبي في استاد الغرافة، وأعين الفريقين على تحقيق مطالب الجماهير، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العرب 2025. ويدخل منتخب فلسطين لكرة القدم مواجهته المنتظرة أمام نظيره الليبي في تصفيات بطولة كأس العرب 2025، بخمسة عشر غياباً محتملاً، تقلّل من فرص تأهله إلى المسابقة، التي لم يغب عن منافساتها في النسخ الثلاث الماضية. هذه الغيابات وضعت مدرب منتخب فلسطين الأول، إيهاب أبو جزر (45 عاماً) في ورطة كبيرة، سيضطر إلى التعامل معها وفق الخيارات المتاحة من اللاعبين المحترفين خارج البلاد؛ بسبب عدم قدرته على الاستفادة من اللاعبين المحليين الذين ينشطون في المنافسات المتوقّفة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وفي الوقت نفسه، ستكون الجماهير الرياضية في استاد حمد الكبير، على موعد مع مواجهة قوية منتظرة، ستجمع بين منتخب جنوب السودان ونظيره منتخب سورية، الذي يطمح بدوره إلى رسم السعادة على وجه جماهيره، المتحمسة لخطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025، من أجل حضور المواجهات في الملاعب المونديالية. واستعان مدرب منتخب سورية، الإسباني خوسيه لانا، بعدد من الأسماء المعروفة في قائمته، من أجل خوض غمار المواجهة أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العرب 2025، أبرزهم خط ثلاثي الهجوم، وهم: عمر خربين، ياسين سامية وأنطونيو يعقوب، على أمل حسم اللقاء، وخطف بطاقة التأهل إلى المسابقة، التي تنتظر الجماهير انطلاقها في بداية الشهر القادم.