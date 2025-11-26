تصفيات كأس العرب: امتحان صعب للبحرين وعُمان وقمة لبنانية سودانية

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، من أجل متابعة عدد من المواجهات القوية، بين المنتخبات، ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس العرب 2025، التي تنطلق في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول وتستمر حتى الـ18 من الشهر نفسه.

ويستقبل استاد خليفة الدولي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القدس المحتلة، المواجهة الأولى في تصفيات كأس العرب 2025، بين منتخب سلطنة عُمان ونظيره الصومالي، الذي يطمح إلى أن يحقق المفاجأة الكبرى، ويخطف الانتصار وبطاقة التأهل إلى المسابقة، التي تُعد مهمة للغاية، لكونها فرصة لإبراز المواهب الشابة، بالإضافة إلى قيمة الجوائز الضخمة، التي تم رصدها من قبل اللجنة المنظمة.

وقرر مدرب منتخب سلطنة عُمان، البرتغالي كارلوس كيروش، الاستعانة بخدمات 24 لاعباً في قائمته، من أجل خوض المواجهة ضد الصومال، والفوز سيضعه في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2025، برفقة المغرب والسعودية، بالإضافة إلى الفائز من اللقاء بين اليمن وجزر القمر، ما يعني أن مهمة البرتغالي لن تكون سهلة نهائياً، وبخاصة أنه تعرض لانتقادات حادة من قبل جماهير سلطنة عُمان، التي وجهت سهامها صوب المدير الفني، الذي فشل في قيادة "الأحمر" نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل سلبياً مع قطر، والخسارة أمام الإمارات، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

وفي التوقيت نفسه، يلعب منتخب البحرين في استاد جاسم بن حمد ضد منتخب جيبوتي، الذي يُعد أحد أضعف المنتخبات المشاركة، لكونه لا يمتلك تاريخاً كبيراً بين المنتخبات العربية، إلا أن "الأحمر" يعلم جيداً أن المفاجآت من الممكن أن تحدث، وبخاصة أنه خسر مواجهتين ضد الصومال في فترة التوقف الماضية، ما جعل الجماهير تطالب بضرورة تدارك الموقف، وإلا فإن المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 أصبحت تحت خطر كبير.

من جهة أخرى، تترقب الجماهير الرياضية انطلاق مواجهة القمة في استاد الغرافة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القدس المحتلة، بين منتخب السودان ونظيره اللبناني، الذي يُمني نفسه بالمشاركة في بطولة كأس العرب 2025. وبدوره، أعلن مدرب منتخب السودان، الغاني جيمس كواسي أبياه، حالة طوارئ خاصة في معسكر "صقور الجديان"، قبل المباراة المرتقبة أمام منتخب لبنان في الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العرب 2025، مؤكداً ثقته بعبور منافسه إلى مرحلة المجموعات، موضحاً أن تطلعات منتخب السودان تتعدى مجرد المشاركة وتستهدف المنافسة على حسم اللقب، مشيراً إلى أن المسابقة تمثل أهمية كبيرة وتحدياً قوياً لجميع المنافسين من المنتخبات العربية، التي تمثل القارتين الأفريقية والآسيوية.

وفي التوقيت نفسه، وعلى استاد حمد الكبير، يخوض منتخب اليمن اختباراً صعباً للغاية أمام منتخب جزر القمر، الذي يطمح إلى تحقيق أحلام جماهيره، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي يترقب المشجعون انطلاقها في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، بسبب الرغبة الكبرى في خوض تجربة استثنائية على ملاعب مونديال 2022.