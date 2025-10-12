- في المجموعة الخامسة، عززت إسبانيا صدارتها بفوزها الثالث على جورجيا، بينما تألقت تركيا بفوز كبير على بلغاريا، لتحتل المركز الثاني. - تصدرت البرتغال المجموعة السادسة بفوز صعب على أيرلندا، رغم إضاعة رونالدو لركلة جزاء، بينما فازت المجر على أرمينيا لتحتل المركز الثاني. - في المجموعة التاسعة، ارتقت إيطاليا للمركز الثاني بفوزها على إستونيا، وفازت ألبانيا على صربيا، مما عقد مهمة صربيا في التأهل.

شهدت مباريات مساء السبت في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، صيف العام المقبل، العديد من الأحداث المثيرة، وتحقيق كبار القارة انتصارات، على غرار إسبانيا وتركيا والبرتغال وإيطاليا إضافة إلى تسجيل الأهداف إلى الأخطاء الدفاعية والأهداف العكسية.

وواصل المنتخب الإسباني نتائجه الإيجابية في المجموعة الخامسة، وذلك بعد أن حقق فوزه الثالث توالياً، وهذه المرة على حساب نظيره الجورجي بهدفين دون رد، سجلهما كل من يريمي بينو وميكيل أويارزابال، وقدّمت تشكيلة "لاروخا" أداءً متزناً لتحكم قبضتها على صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط كاملة، بينما تجمد رصيد رفاق النجم خفيتشا كفاراتسخيليا عند ثلاث نقاط فقط في المركز الثالث.

وفي المجموعة نفسها، نجح منتخب تركيا في تحقيق فوز كبير على مضيفه بلغاريا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تألقاً جماعياً لافتاً من كتيبة المدرب مونتيلا، وافتتح أردا غولر التسجيل مبكراً، قبل أن يضيف المدافع البلغاري فيكتور بوبوف هدفاً غريباً بالخطأ في مرماه، بعدما وضع الكرة فوق حارس مرماه، فيما أضاف كينان يلدز الهدفين الثالث والرابع، وسجل زكي شيليك وعرفان قهوجي الهدفين الخامس والسادس، وبهذا الانتصار رفع المنتخب التركي رصيده إلى ست نقاط، محتلاً المرتبة الثانية في المجموعة خلف إسبانيا.

🚨 Viktor Popov 49' (OG)



World Cup Qualification | 🏆 Bulgaria 1-2 Türkiyepic.twitter.com/cxNcMj4s4s — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 11, 2025

وأما في المجموعة السادسة، فقد حقق منتخب البرتغال فوزاً صعباً جداً على ضيفه أيرلندا بهدف دون رد، سجله لاعب الوسط، روبن نيفيز، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وشهد اللقاء لحظات مؤثرة حين وقفت الجماهير في الدقيقة الـ 21 لتكريم روح الراحل ديوغو جوتا، كما أضاع كريستيانو رونالدو ركلة جزاء تصدى لها الحارس كويمين كيليهر ببراعة، وبهذا الفوز رفع البرتغاليون رصيدهم إلى تسع نقاط في الصدارة، بينما بقيت أيرلندا بنقطة واحدة، في حين فاز منتخب المجر على أرمينيا بثنائية نظيفة ليحتل المركز الثاني بأربع نقاط.

البرتغال تقدم تحية جميلة لديوغو جوتا في الدقيقة 21❤️🇵🇹 pic.twitter.com/ZvCppfksZB — شبــكـــة لــيفــربــول 🐦‍🔥 (@LFC4Ar) October 11, 2025



وتمكن منتخب إيطاليا من تحقيق فوز مهم على مضيفه إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، وسجل لـ "الأزوري" كل من مويس كين وماتيو ريتيغي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو، قبل أن يرتكب الحارس جيانلويجي دوناروما خطأ فادحاً بعد فشله في الإمساك بإحدى الكرات العرضية، لتسقط أمام مهاجم إستونيا، الذي قلص الفارق، وبفضل هذا الانتصار، ارتقت كتيبة المدرب جينارو غاتوزو إلى المركز الثاني في المجموعة التاسعة، برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، بفارق ست نقاط خلف النرويج المتصدرة مع مباراة متأخرة لإيطاليا.

وخطف منتخب ألبانيا فوزاً مثيراً من أرض مضيفه صربيا بنتيجة هدف دون مقابل، سجله المهاجم راي مناج قبل نهاية الشوط الأول، ليحتفل بطريقة النسر الشهيرة أمام الجماهير الصربية، ما أشعل التوتر بين لاعبي الفريقين، ودفع الحكم إلى إشهار البطاقات الصفراء، وتمكن الألبان بفضل هذا الفوز من رفع رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف منتخب إنكلترا المتصدر بأربع نقاط، بينما تجمد رصيد صربيا عند سبع نقاط، لتتعقد مهمتها في المنافسة على بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026.