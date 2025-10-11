- اقتربت فرنسا وسويسرا من التأهل المبكر لكأس العالم 2026 بعد تألق كيليان مبابي وجوشوا كيميش، حيث تجاوز كيميش رقم فرانز بيكنباور في المباريات الدولية، واقترب مبابي من تحطيم الرقم القياسي في تسجيل الأهداف لمنتخب فرنسا. - تصدرت ألمانيا المجموعة الأولى بفوزها على لوكسمبورغ، بينما أشعلت خسارة سلوفاكيا أمام أيرلندا الشمالية المنافسة. في المجموعة الثانية، اقتربت سويسرا من التأهل بفوزها على السويد. - واصلت فرنسا تقدمها في المجموعة الرابعة بفوزها على أذربيجان، بينما تعادلت بلجيكا مع مقدونيا الشمالية في المجموعة العاشرة، مما أبقى المنافسة مفتوحة.

تواصلت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وسط إثارة كبيرة في مباريات الجولة الثالثة، التي أُقيمت مساء الجمعة، وشهدت أحداثاً مشوقة وأرقاماً مميزة، وقد اقترب المنتخبان الفرنسي والسويسري من ضمان التأهل المبكر إلى المونديال، في وقت واصل فيه النجمان كيليان مبابي وجوشوا كيميش كتابة التاريخ بأداء لافت، وأرقام قياسية جديدة مع منتخبي بلادهما.

وواصل منتخب ألمانيا عودته القوية في التصفيات الأوروبية المونديالية بعد فوزه الكبير على لوكسمبورغ برباعية نظيفة، في لقاء تألق خلاله نجم خط الوسط، جوشوا كيميش، الذي سجل هدفين، كما أضاف كل من دافيد راوم وسيرج غنابري هدفين آخرين، وحقق لاعب بايرن ميونخ إنجازاً تاريخياً، بخوضه المباراة الدولية رقم 104، متجاوزاً الأسطورة فرانز بيكنباور، في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلاً لمنتخب "المانشافت" عبر التاريخ، ليحفر اسمه بين كبار الكرة الألمانية.

104 - Joshua Kimmich won his 104th cap for Germany, surpassing ,,Kaiser'' Franz Beckenbauer in the all-time ranking of the German national team. Legends. #GERLUX pic.twitter.com/40jRq2gMsG — OptaFranz (@OptaFranz) October 10, 2025

ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى ست نقاط، لينتزع صدارة المجموعة الأولى من سلوفاكيا، التي انهزمت أمام مضيفتها أيرلندا الشمالية بنتيجة (2-0)، وسجل المدافع السلوفاكي، دافيد ستريليتش، الهدف الأول بالخطأ في مرماه بطريقة غريبة عند الدقيقة الـ 18، قبل أن يضيف تراي هيوم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 81، ليصل منتخب أيرلندا الشمالية إلى ست نقاط في الوصافة، بفارق الأهداف عن ألمانيا وسلوفاكيا، ما يزيد المنافسة اشتعالاً في الجولات المقبلة.

وفي المجموعة الثانية، اقترب منتخب سويسرا من حسم تأهله إلى مونديال 2026 مبكراً، بعد فوزه المثير على نظيره السويدي بهدفين من دون مقابل، وقّعهما القائد غرانيت تشاكا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65، ويوهان مانزامبي في اللحظات الأخيرة، وشهدت المباراة لقطة غريبة، حين أضاع السويدي لوكاس بيرغفال فرصة افتتاح التسجيل بطريقة غريبة جداً بعد عمل رائع من زميله ألكسندر إيزاك، ورفع السويسريون رصيدهم إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد السويد عند نقطة واحدة في المركز الرابع، بينما انتهت المباراة الأخرى في المجموعة بين كوسوفو وسلوفينيا بالتعادل السلبي.

هروب رائع من ايزاك اضاع كل هذا المجهود بيرغفال !!! pic.twitter.com/6dYxfgfNmk — isakworld (@Leo11world) October 10, 2025

وأما في المجموعة الرابعة، فقد واصل المنتخب الفرنسي مسيرته نحو المونديال بخُطى ثابتة، عقب فوزه الكبير على أذربيجان بثلاثة أهداف من دون رد، وشهد اللقاء لحظة مؤثرة بتكريم النجم المعتزل، صامويل أومتيتي، أحد أبطال التتويج بكأس العالم 2018، قبل انطلاق المباراة على ملعب بارك دي برانس، وتألق كيليان مبابي بتسجيل الهدف الأول بطريقة رائعة، كما صنع الثاني لزميله أدريان رابيو، بينما أضاف فلوريان توفان الهدف الثالث، ليرفع "الديوك" رصيدهم إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق خمس نقاط عن أوكرانيا، التي تفوقت على أيسلندا (5-3).

واقترب كيليان مبابي من تحطيم الرقم القياسي بوصفه أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ منتخب فرنسا، بعدما رفع رصيده إلى 53 هدفاً، مبتعداً بأربعة أهداف فقط عن الهداف التاريخي، أوليفييه جيرو، كما واصل نجم ريال مدريد تألقه بتسجيل هدفه الـ 17 هذا الموسم مع النادي والمنتخب، بالإضافة إلى ذلك، أنّه تمكن من التسجيل للمباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات، ورغم كل هذا، لم يستطع استكمال المواجهة وطلب التبديل في الدقيقة الـ 80 بعد تعرّضه لالتواء في الكاحل اليمنى.

وفي صراع المجموعة العاشرة، التي تضم خمسة منتخبات تتنافس على بطاقة العبور إلى المونديال، فرّط منتخب بلجيكا في فرصة انتزاع الصدارة من مقدونيا الشمالية، بعد تعادلهما سلباً في المواجهة المباشرة بينهما، ليصل رصيد "الشياطين الحمر" إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر المقدوني، مع مباراة مؤجلة لرفاق كيفن دي بروين، الذين سيواجهون منتخب ويلز، يوم الاثنين المقبل، في اختبار جديد لحسم الصدارة.