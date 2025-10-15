- المغرب والجزائر يتألقان في التصفيات: فاز المغرب على الكونغو بهدف يوسف النصيري، متصدراً المجموعة الخامسة بـ24 نقطة، بينما حقق الجزائر فوزاً مثيراً على أوغندا (2-1) بفضل ركلتي جزاء لمحمد الأمين عمورة، متصدراً المجموعة السابعة بـ25 نقطة. - جنوب أفريقيا والسنغال يحسمان التأهل: تأهلت جنوب أفريقيا بفوزها على رواندا (3-0) مستفيدة من تعثر بنين، بينما حسمت السنغال تأهلها بفوز كبير على موريتانيا (4-0) بفضل ثنائية ساديو ماني. - ساحل العاج تتأهل بفوز كبير: تأهلت ساحل العاج لكأس العالم 2026 بعد فوزها على كينيا (3-0)، بينما حققت غامبيا فوزاً ساحقاً على سيشل (7-0).

فاز منتخب المغرب على نظيره في الكونغو بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من عمر المجموعة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وسجل يوسف النصيري في الدقيقة 63، ورفع المغرب رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة مقابل نقطة للكونغو.

كما أنهى منتخب الجزائر مشواره في التصفيات بفوز درامي مثير على أوغندا (2-1) في الجولة العاشرة والأخيرة، ليرفع "محاربو الصحراء" رصيدهم إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، وتقدم منتخب أوغندا بهدف لموكوالا في الدقيقة 6، وردّ الجزائر عبر ركلتي جزاء سجلهما بنجاح محمد الأمين عمورة في الدقيقتين 81، 90+9، وفي المجموعة نفسها، فاز موزمبيق على الصومال بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 18 نقطة مقابل نقطة للصومال، فيما تعادل غينيا مع بوتسوانا بهدفين لكل منتخب ليرفع غينيا رصيده إلى 15 نقطة مقابل 10 نقاط لبوتسوانا.

وفي المجموعة الثالثة، نجح منتخب جنوب أفريقيا في التأهل إلى كأس العالم، بعدما فاز على رواندا بثلاثة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، واستفاد منتخب جنوب أفريقيا من تعثر بنين والخسارة من نيجيريا بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة سجل فيها فيكتور أوسيمين 3 أهداف "هاتريك" ليتجمد رصيد بنين عند 17 نقطة وتراجعت للمركز الثالث فيما صعدت نيجيريا للوصافة ونالت بطاقة التأهل إلى الملحق.

وفي المجموعة الثانية حسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم بعد فوزه على موريتانيا بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة، فيما تجمّد رصيد موريتانيا عند 7 نقاط، ويدين منتخب السنغال في انتصاره إلى نجمه ساديو ماني الذي سجل ثنائية في مرمى موريتانيا في الدقيقتين 45+2، 49، وأضاف نداي هدفاً ثالثاً في الدقيقة 65، وديالو في الدقيقة 86، وخسر منتخب السودان بدوره أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد ليرفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة مقابل 13 نقطة للسودان في المقابل.

وفي المجموعة السادسة تأهل منتخب ساحل العاج إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة، ليرفع ساحل العاج رصيده إلى 26 نقطة مقابل 12 نقطة لكينيا، وفاز منتخب غامبيا على سيشل بسبعة أهداف نظيفة في مباراة من طرف واحد ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، وفاز منتخب الغابون على نظيره بوروندي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 25 نقطة.