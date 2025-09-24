تصريحات فيدرر تثير الجدل: معاملة تفضيلية لسينر وألكاراز

- يسيطر الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر على عالم التنس، حيث أصبح الصراع على الألقاب الكبرى محصورًا بينهما، مما يجعل هوية طرفي النهائي معروفة مسبقًا. - أثار روجر فيدرر جدلاً بتصريحاته حول معاملة خاصة للثنائي، مشيرًا إلى أن مديري البطولات يهيئون الظروف لبلوغهما النهائي، مما يؤثر على اللاعبين الآخرين. - دعا فيدرر إلى تنوع أكبر في ظروف اللعب، مؤكدًا على أهمية تأقلم اللاعبين مع سرعات مختلفة، معبرًا عن إعجابه بموهبة ألكاراز وسينر.

يعيش عالم التنس على وقع هيمنة مزدوجة، يفرضها الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) والإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، بعدما تحوّل الصراع على الألقاب والجوائز الكبرى إلى حلبة مغلقة بينهما، حتى باتت هوية طرفي النهائي معروفة سلفاً، شرط ألا يلتقيا وجهاً لوجه في الأدوار السابقة.

وفي هذا السياق، أثار أسطورة كرة التنس، النجم السويسري روجر فيدرر (44 عاماً)، جدلاً واسعاً، بعد تصريحاته الأخيرة على هامش بطولة كأس لايفر في سان فرانسيسكو، إذ كشفت صحيفة كوريري ديلو سبور الايطالية، الثلاثاء، أن صاحب الـ 20 لقب "غراند سلام" لمح إلى أن مديري البطولات يمنحون معاملة خاصة للثنائي المتألق، وانتقد فيدرر، الذي يشغل حالياً دوراً تنظيمياً في البطولة الاستعراضية، التي تجمع سنوياً بين "فريق أوروبا" و"فريق العالم"، الطريقة التي تُدار بها بعض المنافسات الكبرى. وقال بلهجة مباشرة: "مديرو البطولات يفعلون كل ما بوسعهم لتهيئة الظروف التي تتيح لسينر وألكاراز بلوغ النهائي، حتى لو تطلب الأمر جعل الأرضيات أكثر بطئاً بغض النظر عن طبيعة السطح". وأضاف: "الأمر قد يضر باللاعبين الذين يعتمدون على الضربات الحاسمة، بينما يستفيد الثنائي من إيقاع أبطأ يمكّنهما من فرض أسلوبهما".

ولم يكتفِ فيدرر بالإشارة إلى هذا التوجه، بل طالب برؤية منافسات أكثر تنوعاً في ظروف اللعب، موضحاً: "ما نحتاجه فعلاً هو أن نرى ألكاراز أو سينر يتأقلمان مع سرعات مختلفة جداً، سواء على ملاعب سريعة للغاية أو بطيئة جداً. للأسف سرعات الكرة والأرضيات أصبحت متشابهة في معظم البطولات، وهو ما يسمح للاعب بالفوز برولان غاروس وويمبلدون وأميركا المفتوحة بالطريقة نفسها تقريباً. هذا أمر غير معتاد في تاريخ اللعبة".

ورغم حدة التصريحات، فقد شدّد فيدرر على إعجابه الكبير بالثنائي الشاب، قائلاً: "كنا نعلم أنهما موهوبان للغاية، لكن ربما لم نتوقع أن يسيطرا بهذه السرعة على الساحة العالمية". ويأتي هذا التصريح ليشعل جدلاً واسعاً حول طبيعة العلاقة بين الأجيال المتعاقبة في رياضة التنس، وما إذا كان الهدف منه فتح الباب أمام لاعبين آخرين لكسر الهيمنة الثنائية لكل من ألكاراز وسينر عبر كشف ممارسات المنظمين، أم أنّه مجرد محاولة لكبحهما والحدّ من تتويجاتهما، حفاظاً على أرقام الجيل الذهبي السابق من أجل بقائها عصيّة على التحطيم لسنوات طويلة مقبلة؟